 Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту

За словами лідера Палестинської автономії, нові вибори до законодавчого органу можуть відбутись протягом шести місяців. Представники ХАМАС назвали рішення незаконним.

Махмуд Аббас

Махмуд Аббас

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас у суботу, 22 грудня, оголосив про розпуск Палестинської законодавчої ради і намір протягом шести місяців провести нові парламентські вибори. Політик послався на вердикт Конституційного суду, однак при цьому не уточнив, коли він був ухвалений.

Останні кілька місяців лідер палестинців особливо активно намагався чинити тиск на радикальний "Ісламський рух спротиву" ХАМАС, що має більшість у парламенті автономії. Представники ХАМАС назвали намір Аббаса про розпуск парламенту незаконним, повідомляє агентство AFP.

В останній раз Палестинську законодавчу раду обирали в 2006 році. Тоді на виборах перемогли прихильники ХАМАС. У 2009 році Центральна рада організації звільнення Палестини продовжила термін повноважень парламенту.

Рух ХАМАС, який визнаний терористичною організацією Сполучними Штатами Америки та Євросоюзом, контролює територію Сектора Гази з 2007 року. Тоді угруповання здійснило військовий переворот, захопивши владу у "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ). На Західному березі річки Йордан влада зберегли прихильники Махмуда Аббаса.

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