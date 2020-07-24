"МАУ" до вересня скасувала рейси в низку міст Євросоюзу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у вівторок, 4 серпня, повідомила про скасування рейсів у десять міст, переважно в країнах ЄС. Це рішення ухвалили через заборону держав Євросоюзу на вільний перетин кордону Шенгенської зони для громадян України через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, до кінця серпня скасовані рейси до Ларнаки, Франкфурта, Баку, Праги, Відня, Кишинева, Берліна, Афін, Рима та Барселони. Також зміниться частота рейсів на низці маршрутів із Києва до деяких інших міст. Внутрішні рейси з Києва у серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон і Львів.

Читайте також: Відпустка в часи пандемії: куди можна подорожувати з України

Нагадаємо, що Україна не потрапила до переліку країн, з якими держави Євросоюзу вирішили відкрити кордони з липня. Втім, з України до ЄС та Шенгенської зони можна здійснювати обов'язкові подорожі. Такими вважають зокрема поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту, поїздки для навчання та для висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу неможливо виконати віддалено або відкласти.