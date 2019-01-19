Матера - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матера".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матера". Італійське місто Матера є одним з найстаріших у Європі. Жителі Матери - селяни й пастухи - мешкали в печерному поселенні, відомому як "Сассі" ("каміння"). У цьому комплексі з будинків, церков і монастирів, вбудованих у печери, аж до 1950 років люди жили в антигігієнічних умовах, без водогону й електрики, подекуди поруч зі своїми тваринами. У 1952 році ухвалений італійським урядом закон спричинив примусове відселення до інших районів близько 17 тисяч жителів печерного міста. Кам'яному "Сассі" загрожував занепад. Аж поки у 1986 році не було ухвалене рішення про збереження й реставрацію печерного комплексу, який 1993 року зарахували до світової спадщини ЮНЕСКО. 2019 року італійська Матера разом з болгарським Пловдивом набула статусу культурної столиці Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.