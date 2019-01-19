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Матера

Матера - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матера".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матера". Італійське місто Матера є одним з найстаріших у Європі. Жителі Матери - селяни й пастухи - мешкали в печерному поселенні, відомому як "Сассі" ("каміння"). У цьому комплексі з будинків, церков і монастирів, вбудованих у печери, аж до 1950 років люди жили в антигігієнічних умовах, без водогону й електрики, подекуди поруч зі своїми тваринами. У 1952 році ухвалений італійським урядом закон спричинив примусове відселення до інших районів близько 17 тисяч жителів печерного міста. Кам'яному "Сассі" загрожував занепад. Аж поки у 1986 році не було ухвалене рішення про збереження й реставрацію печерного комплексу, який 1993 року зарахували до світової спадщини ЮНЕСКО. 2019 року італійська Матера разом з болгарським Пловдивом набула статусу культурної столиці Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Матера - як ганьба Італії стала її гордістю (фотогалерея)

Матера - як "ганьба Італії" стала її гордістю (фотогалерея) 19.01.2019

Колись Матера - скелясте місто у південній Італії - була прикладом бідності та вважалася "ганьбою Італії". Цьогоріч місто, історія якого сягає восьми тисяч років, стало однією з двох культурних столиць Європи.
Матера - як ганьба Італії стала перлиною

Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною 19.01.2019

Колись Матера - скелясте місто у південній Італії - була прикладом бідності та вважалася "ганьбою Італії". Цьогоріч місто, історія якого сягає восьми тисяч років, стало однією з двох культурних столиць Європи.
Культурна столиця Європи-2019: Матера - від ганьби Італії до туристичного магніту

Культурна столиця Європи-2019: Матера - від "ганьби Італії" до туристичного магніту 19.01.2019

Тривалий час південноіталійська Матера асоціювалося з бідністю й забуттям. Нині ж культурна столиця Європи-2019 дивує старою історією й новими ідеями, а туристів запрошують до "абсолютно унікального" міста.

Куди варто поїхати в 2019 році (02.01.2019) 02.01.2019

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