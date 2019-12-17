Математика - наука, яка постала з дослідження геометричних фігур та обчислення за допомогою чисел. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "математика".

Математика є однією з найдревніших наук. Свій перший розквіт математика зазнала в античні часи в Месопотамії, Індії та Китаї, згодом в античній Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.