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Математика

Математика - наука, яка постала з дослідження геометричних фігур та обчислення за допомогою чисел. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "математика".

Математика є однією з найдревніших наук. Свій перший розквіт математика зазнала в античні часи в Месопотамії, Індії та Китаї, згодом в античній Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Математична катастрофа: чому українські школярі розучились логічно мислити?

"Математична катастрофа": чому українські школярі розучились логічно мислити? 17.12.2019

Результати дослідження PISA виявили серйозні недоліки у знаннях українських учнів з математики. Кожен третій не знає цього предмету навіть на базовому рівні. Які рішення пропонують?

ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад

ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад 11.12.2019

Зовнішнє незалежне оцінювання з математики з 2021 року стане обов'язковим в Україні, заявила міністерка освіти Ганна Новосад.
Тисячі німецьких випускників протестують проти надто складних іспитів з математики

Тисячі німецьких випускників протестують проти надто складних іспитів з математики 09.05.2019

На думку тисяч німецьких школярів, щойно складений ними випускний іспит з математики був занадто складним. Вони протестують. І що ж буде?
Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення

Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення 29.10.2018

Скільки ви витратили на обручки? А яку суму відклали на весілля? Німецький математик розповів про те, що на вас чекає.
30-річний професор з Бонна отримав найвищу нагороду з математики

30-річний професор з Бонна отримав найвищу нагороду з математики 02.08.2018

Професор Боннського університету Петер Шольце став володарем найпрестижнішої премії в царині математики - медалі Філдса.

У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом

У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом 31.03.2018

На церемонію прощання з астрофізиком Стівеном Гокінгом до церкви в Кембриджі зійшлися сотні людей, серед яких родичі, друзі, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу, кіно та вчені.
Математика харчування: що їдять німці, що українці і скільки це коштує? (відео)

Математика харчування: що їдять німці, що українці і скільки це коштує? (відео) 11.08.2017

Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що українці їдять значно більше, ніж німці. DW порівняла раціон українців і німців, а також скільки грошей витрачають в двох країнах на харчі.
Летовищна математика: навіщо Борисполю ще більше грошей

Летовищна математика: навіщо "Борисполю" ще більше грошей 22.04.2017

Роботу двох з трьох основних терміналів міжнародного аеропорту "Бориспіль" після "Євро-2012" законсервували. Натомість новий менеджмент летовища хоче грошей ще на один новий термінал.
Українська математик зробила світове відкриття (відео)

Українська математик зробила світове відкриття (відео) 17.06.2016

31-річна українка Марина В’язовська зробила неймовірне відкриття світового рівня в математиці.

Українка, яка розв'язала задачу століть (17.06.2016) 17.06.2016

31-річна українка Марина В’язовська зробила неймовірне відкриття світового рівня в математиці.
Українка, яка розв'язала задачу століть: Як зробити з цього мільйон, я не знаю

Українка, яка розв'язала задачу століть: "Як зробити з цього мільйон, я не знаю" 17.06.2016

31-річна Марина В'язовська зробила неймовірне відкриття в математиці. Вона розв'язала одну з найскладніших задач, над якою вчені бились уже кілька століть. DW розпитала українку, яка мешкає в Німеччині, про її роботу.
Нове рекордне просте число вирахував комп'ютер у США

Нове рекордне просте число вирахував комп'ютер у США 20.01.2016

Американський вчений отримав премію за вирахування найдовшого простого числа. Процес підрахунку тривав місяць. У цьому числі - понад 22 мільйони цифр.
Легендарний математик Джон Неш загинув в автокатастрофі

Легендарний математик Джон Неш загинув в автокатастрофі 24.05.2015

86-річний Джон Неш та його 82-річна дружина Аліша потрапили в аварію під час поїздки в таксі. Неш повертався додому з аеропорту після поїздки до Норвегії, де він отримав Абелівську премію.
Бюджет ЄС і британська математика

Бюджет ЄС і британська математика 09.11.2014

У суперечці щодо доплат Великобританії у бюджет ЄС міністри фінансів країн-членів досягли компромісу. Однак різні учасники зустрічі трактують її результати по-різному.
Жіночі факультети - вивчати математику без хлопців

"Жіночі факультети" - вивчати математику без хлопців 31.01.2014

Дівчатам лячно вивчати математику та інформатику за однією партою з хлопцями. Вважається, що чоловіки більш здібні до точних наук. У Німеччині вирішили побороти цей стереотип і вводять "жіночі факультети".

Як працюють програми стеження спецслужб? 12.08.2013

Як стверджує програміст-викривач Едвард Сноуден, сервери глобального стеження спецслужб США були розташовані у 150 країнах світу, в тому числі в Україні. Як саме функціонують шпигунські програми PRISM та TEMPORA?
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