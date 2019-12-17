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Математика - наука, яка постала з дослідження геометричних фігур та обчислення за допомогою чисел. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "математика".
Математика є однією з найдревніших наук. Свій перший розквіт математика зазнала в античні часи в Месопотамії, Індії та Китаї, згодом в античній Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
31-річна Марина В'язовська зробила неймовірне відкриття в математиці. Вона розв'язала одну з найскладніших задач, над якою вчені бились уже кілька століть. DW розпитала українку, яка мешкає в Німеччині, про її роботу.