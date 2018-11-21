Масштабну пожежу на півночі Каліфорнії вдалося локалізувати

Майже три тижні знадобилось пожежникам, щоб взяти під контроль лісові пожежі, що вирували на півночі Каліфорнії. Зниклими безвісти досі вважають понад 200 людей.
Пожежникам вдалось локалізувати масштабну пожежу на півночі Каліфорнії, яка призвела до загибелі щонайменше 85 людей. У неділю, 25 листопада, департамент лісового господарства та захисту від пожеж штату повідомив, що вогонь був взятий під контроль після декількох днів дощів.
Зниклими безвісти через пожежу досі вважають 249 людей, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа. Їхня кількість зменшується в результаті опрацювання списку: деякі з людей перебували в безпеці і не знали, що їх розшукують, передає агентство Reuters. Шериф повідомив також, що останки багатьох жертв можуть ніколи не знайти. Пожежа залишила в руїнах містечко Парадайс, в якому мешкало близько 27 тисяч людей, чверть з них - старші 65 років. Під час пожежі загинуло багато людей похилого віку.
На цьому тижні на півночі штату випало близько 5-8 сантиметрів опадів. Зараз тримається суха погода, але в наступні кілька днів очікуються опади до 13 сантиметрів. Це може ускладнити пошукові операції, оскільки існують ризики паводків та зсувів ґрунту.
Пожежа у Каліфорнії триває з 8 листопада та стала найбільш руйнівною в історії штату. Були зруйновані майже 14 тисяч будинків, вигоріло близько 62 тисяч гектарів землі. Тисячі людей не можуть повернутися до своїх помешкань і ночують в спеціальних центрах, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. До боротьби з вогнем залучені тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери.
Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб. (15.11.2018)
Щонайменше 76 людей загинули через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії. В списках зниклих безвісти вказано 1276 осіб. (18.11.2018)