Масштабну пожежу на півночі Каліфорнії вдалося локалізувати

Пожежникам вдалось локалізувати масштабну пожежу на півночі Каліфорнії, яка призвела до загибелі щонайменше 85 людей. У неділю, 25 листопада, департамент лісового господарства та захисту від пожеж штату повідомив, що вогонь був взятий під контроль після декількох днів дощів.

Пошукові операції ускладнені погодними умовами

Зниклими безвісти через пожежу досі вважають 249 людей, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа. Їхня кількість зменшується в результаті опрацювання списку: деякі з людей перебували в безпеці і не знали, що їх розшукують, передає агентство Reuters. Шериф повідомив також, що останки багатьох жертв можуть ніколи не знайти. Пожежа залишила в руїнах містечко Парадайс, в якому мешкало близько 27 тисяч людей, чверть з них - старші 65 років. Під час пожежі загинуло багато людей похилого віку.

На цьому тижні на півночі штату випало близько 5-8 сантиметрів опадів. Зараз тримається суха погода, але в наступні кілька днів очікуються опади до 13 сантиметрів. Це може ускладнити пошукові операції, оскільки існують ризики паводків та зсувів ґрунту.

Пожежі знищили багато гектарів лісів

Пожежа у Каліфорнії триває з 8 листопада та стала найбільш руйнівною в історії штату. Були зруйновані майже 14 тисяч будинків, вигоріло близько 62 тисяч гектарів землі. Тисячі людей не можуть повернутися до своїх помешкань і ночують в спеціальних центрах, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. До боротьби з вогнем залучені тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери.