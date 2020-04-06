Масштабна лісова пожежа вирує в Нідерландах на кордоні з Німеччиною

Вогнем знищено щонайменше 170 гектарів лісу. Стихії сприяють сильні пориви вітру, кажуть у місцевій пожежній службі. Найбільше від вогню постраждав місцевий національний парк Де-Мейнвег.
У нідерланському національному парку Де-Майнвег, розташованому поблизу кордону з Німеччиною, вирує масштабна лісова пожежа. У вівторок, 21 квітня, вогонь почав швидко поширюватися, повідомили органи влади нідерландської провінції Лімбург. Через небезпеку довелося евакуювати частину мешканців довколишніх районів, передає агенція новин dpa.
Спочатку пожежники запевняли, що пожежа під контролем. Однак згодом сильні вітри рознесли полум'я на інші ділянки лісу й чагарників. За даними пожежної служби, вогнем знищено близько 170 гектарів лісу. Від стихії постраждав і німецький район Фірзен у землі Північний Рейн-Вестфалія, де вигоріло 10 гектарів лісу.
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Посуха сприяє лісовим пожежам
У Німеччині та сусідніх країнах упродовж другої половини березня й ось уже двох декад квітня спостерігалося вкрай мало опадів, що сприяє лісовим пожежам. Останнім часом про неконтрольоване поширення вогню повідомляється одразу в кількох районах у різних федеральних землях.
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Однак нерідко до пожеж призводить і людський фактор, зокрема недбале поводження з вогнем.
Тим часом у Метеорологічній службі ФРН прогнозують місцями опади на наступні вихідні. Однак, за даними метеорологів, прогнозованої кількості вологи, які вони принесуть, буде замало для того, щоб знизити загрозу появи нових лісових пожеж у багатьох регіонах країни.