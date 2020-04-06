 Масштабна лісова пожежа вирує в Нідерландах на кордоні з Німеччиною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Масштабна лісова пожежа вирує в Нідерландах на кордоні з Німеччиною

Вогнем знищено щонайменше 170 гектарів лісу. Стихії сприяють сильні пориви вітру, кажуть у місцевій пожежній службі. Найбільше від вогню постраждав місцевий національний парк Де-Мейнвег.

Лісова пожежа в Нідерландах

Сильні пориви вітру сприяють поширенню вогню

У нідерланському національному парку Де-Майнвег, розташованому поблизу кордону з Німеччиною, вирує масштабна лісова пожежа. У вівторок, 21 квітня, вогонь почав швидко поширюватися, повідомили органи влади нідерландської провінції Лімбург. Через небезпеку довелося евакуювати частину мешканців довколишніх районів, передає агенція новин dpa.

Лісова пожежа в Нідерландах

Для гасіння вогню задіяли спецтехніку, в тому числі й гелікоптери

Спочатку пожежники запевняли, що пожежа під контролем. Однак згодом сильні вітри рознесли полум'я на інші ділянки лісу й чагарників. За даними пожежної служби, вогнем знищено близько 170 гектарів лісу. Від стихії постраждав і німецький район Фірзен у землі Північний Рейн-Вестфалія, де вигоріло 10 гектарів лісу.

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Посуха сприяє лісовим пожежам

У Німеччині та сусідніх країнах упродовж другої половини березня й ось уже двох декад квітня спостерігалося вкрай мало опадів, що сприяє лісовим пожежам. Останнім часом про неконтрольоване поширення вогню повідомляється одразу в кількох районах у різних федеральних землях.

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Однак нерідко до пожеж призводить і людський фактор, зокрема недбале поводження з вогнем.

Тим часом у Метеорологічній службі ФРН прогнозують місцями опади на наступні вихідні. Однак, за даними метеорологів, прогнозованої кількості вологи, які вони принесуть, буде замало для того, щоб знизити загрозу появи нових лісових пожеж у багатьох регіонах країни.

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