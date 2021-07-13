 Масові заворушення у ПАР через ув′язнення експрезидента: понад 200 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Масові заворушення у ПАР через ув'язнення експрезидента: понад 200 загиблих

Найбільше жертв у провінції Квазулу-Наталь на сході Південно-Африканської Республіки. Для стримування заворушень мобілізовані 25000 військових. Ситуація в країні поступово нормалізується.

Поліцейський та група затриманих в Йоганнесбурзі

Поліцейський та група затриманих в Йоганнесбурзі

Кількість загиблих під час масових заворушень у Південно-Африканській Республіці (ПАР) зросла до 212. Такі дані наводяться у суботу, 17 липня. Повідомляється, що найбільше жертв зареєстрували у провінції Квазулу-Наталь на сході країни. Ще напередодні число загиблих становило 117.

Як повідомили представники влади ПАР, ситуація "крок за кроком" повертається до норми. Так, ще 15 липня стало відомо про деескалацію ситуацї у провінції Гаутенг, де розташовані столиця країни Преторія і мегаполіс Йоганнесбург.

Тюремний строк для експрезидента Зуми спричинив заворушення в ПАР

Причиною заворушень стало ув'язнення колишнього президента країни Джейкоба Зуми. Наприкінці червня його засудили до 15 місяців позбавлення волі за багаторазові відмови з'явитися на допит в Антикорупційну комісію, що розслідувала ймовірні порушення, вчинені ним у час правління з 2009 до 2019 року.

Багато жителів ПАР вітали рішення суду і називали його доказом верховенства закону в країні. Проте прихильники Зуми вийшли на вулиці з протестами. У багатьох місцях акції перетворились на погроми, що супроводжувалися актами мародерства та підпалами.

14 липня уряд країни оголосив мобілізацію близько 25 тисяч військовослужбовців з метою стримування заворушень.

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