Як літнє подружжя виживає під обстрілами в Маріуполі (04.05.2022)

Вижити і повернутися туди, де похована мати - головне бажання 62-річного Сергія з Маріуполя. Разом з дружиною він, як і ще близько ста тисяч мирних жителів, наразі залишається у блокадному місті.