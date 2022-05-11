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Маріуполь - місто обласного значення в Україні, Донецька область, на березі Азовського моря. З початком російської агресії Маріуполь стає одним з ключових міст російсько-українського протистояння.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріуполь".
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.