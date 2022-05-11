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Маріуполь

Маріуполь - місто обласного значення в Україні, Донецька область, на березі Азовського моря. З початком російської агресії Маріуполь стає одним з ключових міст російсько-українського протистояння.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріуполь".

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім

Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім 08.05.2022

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.
Після цивільних з Азовсталі мають евакуювати поранених - Зеленський

Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський 07.05.2022

За словами президента України Володимира Зеленського, другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" в Маріуполі передбачає виведення з заводу поранених і медиків.
По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування Південь

По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування "Південь" 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
Зеленський: До порятунку з Азовсталі військових залучені іноземні посередники

Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники 06.05.2022

У відеозверненні за підсумком 72-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові міжнародні посередники.
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі (фотогалерея)

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" (фотогалерея) 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 5 травня.
AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей

AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей 04.05.2022

Ці підрахунки агентства AP засновані на свідченнях 23 очевидців бомбардування міста російськими військами. Раніше повідомлялося, що жертвами бомбардування драмтеатру у Маріуполі стало близько 300 людей.

Як літнє подружжя виживає під обстрілами в Маріуполі (04.05.2022) 04.05.2022

Вижити і повернутися туди, де похована мати - головне бажання 62-річного Сергія з Маріуполя. Разом з дружиною він, як і ще близько ста тисяч мирних жителів, наразі залишається у блокадному місті.
Росія готує парад у Маріуполі 9 травня - розвідка

Росія готує "парад" у Маріуполі 9 травня - розвідка 04.05.2022

За даними української розвідки, для підготовки параду 9 травня до Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов 04.05.2022

На думку Олексія Данілова, війна з Росією триває вже 30 років, а її гаряча фаза, яка почалася 24 лютого, не закінчиться в травні.

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 3 травня.

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

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