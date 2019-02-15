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Маріано Рахой

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріано Рахой". Маріано Рахой - іспанський консервативний політик, екс-прем'єр-міністр Іспанії.

Консервативний іспанський політик Маріано Рахой очолював уряд Іспанії з грудня 2011-го до червня 2018-го року. 1 червня 2018 року він втратив свою посаду через висловлений йому вотум недовіри. Після цього Маріано Рахой склав із себе повноваження голови Народної партії, яку він очолював з 2004 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дострокові вибори і проблема Каталонії: що треба знати про урядову кризу в Іспанії

Дострокові вибори і проблема Каталонії: що треба знати про урядову кризу в Іспанії 15.02.2019

Після провального голосування в парламенті за проект бюджету прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив позачергові вибори. Що призвело до чергової політичної кризи у країні?
В Іспанії оголосили позачергові вибори до парламенту

В Іспанії оголосили позачергові вибори до парламенту 15.02.2019

Дострокові парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня, повідомив очільник уряду країни Педро Санчес.
Спроба номер 2: чому каталонці знову вимагають незалежності

Спроба номер 2: чому каталонці знову вимагають незалежності 14.09.2018

У Каталонії після політичного затишшя знову піднялась хвиля боротьби за незалежність - в Барселоні відбулась маніфестація її прихильників. Чим це спричинено, розбиралась DW.
Король Феліпе привів до присяги новий уряд Іспанії

Король Феліпе привів до присяги новий уряд Іспанії 07.06.2018

Уряд соціаліста Педро Санчеса склав присягу перед королем. Утім, новий кабінет міністрів не має підтримки більшості в парламенті, що може призвести до дострокових виборів.
Жінки вперше матимуть більшість в уряді Іспанії

Жінки вперше матимуть більшість в уряді Іспанії 06.06.2018

Більшість посад міністрів в іспанському уряді Педро Санчеса обійматимуть жінки. Вони очолюватимуть 11 міністерств країни, чоловіки ж - лише шість.
Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність

Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність 02.06.2018

Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу.
Соціаліст Педро Санчес склав присягу прем'єра Іспанії

Соціаліст Педро Санчес склав присягу прем'єра Іспанії 02.06.2018

В Іспанії соціаліст Педро Санчес змінив консерватора Маріано Рахоя на чолі уряду. Вперше церемонія пройшла без релігійної атрибутики.

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018) 01.06.2018

Уряд Маріано Рахоя відправили у відставку через корупцію в "Народній партії" Іспанії. Часто прем'єр-міністри європейських країн самі складають повноваження, щойно їх запідозрили в корупції. Чи можливо таке в Україні?

Парламент Іспанії відправив у відставку уряд Маріано Рахоя

Парламент Іспанії відправив у відставку уряд Маріано Рахоя 01.06.2018

Відставку консервативного уряду Маріано Рахоя підтримала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Його кабінетові висловили недовіру на тлі корупційного скандалу. Уряд очолить лідер соціалістів Педро Санчес.
Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду

Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду 28.05.2018

Завершення суду над колишніми функціонерами правлячої партії Іспанії викликало дискусію щодо можливого вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя.
Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії

Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії 21.05.2018

Іспанський уряд визнав повноваження Жоакіма Торри, однак не затвердив склад уряду. Маріано Рахой висловив сподівання, що Каталонія матиме уряд, який "вступить у діалог" з Мадридом.
Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків

Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків 19.05.2018

Всупереч застереженням Мадрида, новий керівник каталонського регіонального уряду Кім Торра призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів.
Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу

Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу 15.05.2018

На наступний день після обрання очільником уряду Каталонії Кім Торра провів зустріч у Берліні з Карлесом Пучдемоном. Політик закликав прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя до прямої зустрічі представників обох сторін.
Прем'єр-міністр Іспанії пообіцяв покарання членам ETA

Прем'єр-міністр Іспанії пообіцяв покарання членам ETA 03.05.2018

Іспанія не збирається прощати і забувати злочини радикального баскського угруповання ETA попри оголошення про розпуск цієї організації.
Карлес Пучдемон: боягуз і зрадник або мученик незалежності?

Карлес Пучдемон: боягуз і зрадник або мученик незалежності? 26.03.2018

"Він був би готовим заради незалежності опинитися за ґратами", - сказав друг колишнього регіонального лідера Каталонії. Після затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині до цього й справді може дійти.
Мадрид не дасть Пучдемону урядувати дистанційно

Мадрид не дасть Пучдемону урядувати дистанційно 15.01.2018

У Каталонії назріває нова правнича колізія - і знову через Карлеса Пучдемона. Політик в екзилі претендує на посаду керівника регіонального уряду і хоче скласти присягу дистанційно, але Мадрид - проти.
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