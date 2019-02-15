На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріано Рахой". Маріано Рахой - іспанський консервативний політик, екс-прем'єр-міністр Іспанії.

Консервативний іспанський політик Маріано Рахой очолював уряд Іспанії з грудня 2011-го до червня 2018-го року. 1 червня 2018 року він втратив свою посаду через висловлений йому вотум недовіри. Після цього Маріано Рахой склав із себе повноваження голови Народної партії, яку він очолював з 2004 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.