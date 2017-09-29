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Мартін Шефер - німецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Шефер".
Німецький дипломат Мартін Шефер з 2013 до 2017 року був офіційним речником міністерства закордонних справ Німеччини (МЗС Німеччини). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.