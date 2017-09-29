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Мартін Шефер

Мартін Шефер - німецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Шефер".

Німецький дипломат Мартін Шефер з 2013 до 2017 року був офіційним речником міністерства закордонних справ Німеччини (МЗС Німеччини). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Речник МЗС ФРН: Ми побоювалися війни між РФ та Україною

Речник МЗС ФРН: Ми побоювалися війни між РФ та Україною 29.09.2017

Багаторічний речник міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер залишив посаду. Він визнав, що в МЗС були побоювання щодо загострення конфлікту між Росією та Україною.

У Стамбулі затримали двох німецьких громадян

У Стамбулі затримали двох німецьких громадян 11.09.2017

Подружжя з Німеччини було затримано турецькою поліцією у Стамбулі. Згодом одного із затриманих відпустили. Офіційної інформації з боку турецької влади до МЗС Німеччини не надходило.
У Берліні не сподіваються на швидке звільнення німців, затриманих у Туреччині

У Берліні не сподіваються на швидке звільнення німців, затриманих у Туреччині 07.08.2017

У німецькому міністерстві закордонних справ розкритикували "попередні вироки" щодо затриманих громадян ФРН, озвучені турецькими політиками, які унеможливлюють прозорі судові процеси.
Берлін розкритикував угорський закон щодо неурядових організацій

Берлін розкритикував угорський закон щодо неурядових організацій 14.06.2017

Ухваленням жорсткого закону, спрямованого проти фінансованих з-за кордону неурядових організацій, Будапешт долучився до компанії таких країн, як Росія, Китай та Ізраїль, заявили у МЗС Німеччини.

Берлін вимагає від Анкари доступу до ув'язненої німкені

Берлін вимагає від Анкари доступу до ув'язненої німкені 12.05.2017

В уряді ФРН заявили, що дізнались про ув'язнення своєї громадянки не від турецької влади, а з інших джерел, що є порушенням Віденської конвенції про консульські зносини.

У Берліні розкритикували дії сепаратистів та Києва, які сприяють відділенню

У Берліні розкритикували дії сепаратистів та Києва, які сприяють "відділенню" 15.03.2017

У Берліні вважають, що як дії сепаратистів із "націоналізації" підприємств, так і рішення української влади щодо припинення торгівлі з непідконтрольними територіями посилюють "тенденції до відділення".

МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін

МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін 08.02.2017

У міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували слова посла в Україні щодо місцевих виборів на Донбасі. Ціллю уряду ФРН є відновлення суверенітету України на всій її території.
У МЗС Німеччини критикують темпи реалізації мінських угод

У МЗС Німеччини критикують темпи реалізації мінських угод 21.11.2016

У зовнішньополітичному відомстві ФРН занепокоєні порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі та відсутністю відчутного прогресу в процесі виконання попередніх домовленостей.

Нові санкції щодо Росії через Сирію: що думають у Берліні?

Нові санкції щодо Росії через Сирію: що думають у Берліні? 07.10.2016

У пресі з'явилася інформація про начебто плани Заходу запровадити нові санкції щодо РФ у відповідь на її дії у Сирії. Втім, опитані DW політики та експерти ставляться до цього скептично.
У Берліні вітають дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

У Берліні вітають дотримання режиму припинення вогню на Донбасі 02.09.2016

МЗС Німеччини привітало перемир'я на Донбасі. Водночас у відомстві сподіваються, що нинішнє припинення вогню дозволить перейти до подальшого втілення мінських домовленостей.
Берлін хоче зацікавити Росію перспективою послаблення санкцій

Берлін хоче зацікавити Росію перспективою послаблення санкцій 27.05.2016

Інструмент санкцій повинен спонукати Росію до відповідної поведінки, а не бути самоціллю, вважає глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Берлін повторно закликав Росію допустити німецьких лікарів до Савченко

Берлін повторно закликав Росію допустити німецьких лікарів до Савченко 13.04.2016

Німеччина переймається станом Надії Савченко через оголошене нею голодування. Берлін продовжує закликати до звільнення льотчиці.
У Берліні відкидають критику українського посла на адресу Німеччини

У Берліні відкидають критику українського посла на адресу Німеччини 11.03.2016

Критику з боку посла України Мельника на адресу Берліна в МЗС Німеччини відкидають. Депутат від правлячої ХДС Вельманн у розмові з DW наголосив на дієвості зусиль уряду ФРН під час пошуку рішень конфлікту на Донбасі.
Берлін застерігає Київ від звертання з шляху реформ

Берлін застерігає Київ від звертання з шляху реформ 15.02.2016

У МЗС Німеччини сподіваються, що скандал навколо відставки Айвараса Абромавичуса стане сигналом керівництву країни щодо необхідності активізувати реформи.
У Берліні знову чекають на Петра Порошенка

У Берліні знову чекають на Петра Порошенка 30.01.2016

Перед візитом президента України її посол у ФРН закинув Берліну зменшення тиску на Росію та розкритикував проект газогону Nord Stream-2. DW - про реакцію німецького уряду.
Німеччина закликала Саудівську Аравію та Іран до діалогу

Німеччина закликала Саудівську Аравію та Іран до діалогу 04.01.2016

Відносини між двома країнами мають принципове значення для розв'язання криз у Сирії та Ємені, а також для стабільності у всьому регіоні, вважають у німецькому уряді.
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