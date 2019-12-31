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Марош Шефчович

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марош Шефчович".

Марош Шефчович є словацьким політиком і дипломатом. З листопада 2014 року Марош Шефчович є заступником голови Єврокомісії. Він відповідає за енергетичний союз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нафтогаз і Газпром підписали контракт на транзит газу

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу 31.12.2019

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати".
РФ і Україна підписали протокол домовленостей про транзит газу українською ГТС

РФ і Україна підписали протокол домовленостей про транзит газу українською ГТС 20.12.2019

Про підписання протоколу домовленостей щодо транзиту російського газу територією України повідомив представник Єврокомісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович. Це підтвердили й у "Газпромі".
Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу

Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу 19.12.2019

Під час тристоронніх газових переговорів у Берліні Київ і Москва напрацювали протокол, що наблизить підписання договору про транзит російського газу українською ГТС, повідомив Олексій Оржель.
Газові переговори: Україна між новою пропозицією ЄС і пакетним рішенням РФ

Газові переговори: Україна між новою пропозицією ЄС і "пакетним" рішенням РФ 28.10.2019

У газових переговорах між Україною, Росією і ЄС стався новий поворот: Єврокомісія уточнила свою пропозицію, а Москва запропонувала вирішити всі питання пакетом. Деталі - в репортажі DW з Брюсселя.
Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня

Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня 26.10.2019

У Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів, в якому візьмуть участь керівники "Нафтогазу" та "Газпрому". Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розраховує на конструктивну зустріч.

Шевчович: Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня

Шевчович: Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня 04.10.2019

Про проведення 28 жовтня наступної тристоронньої зустрічі щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.
Якого прогресу Україна, ЄС і Росія досягли на газових переговорах

Якого прогресу Україна, ЄС і Росія досягли на газових переговорах 19.09.2019

Газові переговори між Україною, ЄС і Росією зрушили з місця. Росія погодилася на контракт за газовими правилами ЄС, але є ще немало розбіжностей, які можуть зірвати домовленість. Деталі - в репортажі DW з Брюсселя.
Газові переговори: Росія погодилася на контракт за законодавством ЄС

Газові переговори: Росія погодилася на контракт за законодавством ЄС 19.09.2019

Україна, Євросоюз і Росія домовилися, що майбутній газовий контракт між Україною та Росією буде засновуватися на законодавстві ЄС. Росія готова бронювати потужності української газотранспортної системи.
Шефчович підтвердив тристоронні газові консультації в Брюсселі 19 вересня

Шефчович підтвердив тристоронні газові консультації в Брюсселі 19 вересня 09.09.2019

Тристоронні газові переговори за участю України, Росії та ЄС щодо майбутнього транспортування газу відбудуться у Брюсселі 19 вересня.
Шефчович: Переговори щодо транзиту газу РФ через Україну відновляться у вересні

Шефчович: Переговори щодо транзиту газу РФ через Україну відновляться у вересні 04.07.2019

Переговори щодо подальшого транзиту російського газу через Україну будуть продовжені у вересні, заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Тим часом в "Нафтогазі" заявили про зменшення власного видобутку газу.

Берлін розраховує на швидке розв'язання питання транзиту газу Україною

Берлін розраховує на швидке розв'язання питання транзиту газу Україною 17.06.2019

Берлін й надалі сприятиме переговорам між Києвом та Москвою щодо продовження контракту на транзит російського газу Україною, що спливає цього року, зазначив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр.
ЄК: Питання транзиту російського газу через Україну до ЄС мають вирішити до кінця року

ЄК: Питання транзиту російського газу через Україну до ЄС мають вирішити до кінця року 13.06.2019

Російська сторона вважає, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту щодо транзиту газу через Україну. Київ дорікає Москві у перенесенні переговорів щодо цього.
Транзит російського газу через Україну: Єврокомісія поспішає поновити переговори

Транзит російського газу через Україну: Єврокомісія поспішає поновити переговори 13.06.2019

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович летить до Москви - вирішувати питання про транзит газу до ЄС з Росії територією України. У Брюсселі поспішають - нинішній контракт спливає у грудні.
У МЗС ФРН назвали логічним рішення Зеленського розпустити Раду

У МЗС ФРН назвали "логічним" рішення Зеленського розпустити Раду 20.05.2019

Рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду в МЗС Німеччини назвали "на перший погляд логічним". Вибори все одно б відбули в жовтні, наголосили у відомстві.
Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова 31.03.2019

Після підрахунку всіх бюлетенів у другому турі виборів президента Словаччини ліволіберальна громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.
Активістка проти єврокомісара: словаки у другому турі обирають президента

Активістка проти єврокомісара: словаки у другому турі обирають президента 30.03.2019

Громадська активістка і адвокатка Зузана Чапутова впевнено перемогла в першому турі виборів і залишається фавориткою у другому турі. Її суперник - єврокомісар Марош Шефчович.

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