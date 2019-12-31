На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марош Шефчович".

Марош Шефчович є словацьким політиком і дипломатом. З листопада 2014 року Марош Шефчович є заступником голови Єврокомісії. Він відповідає за енергетичний союз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.