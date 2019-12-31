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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марош Шефчович".
Марош Шефчович є словацьким політиком і дипломатом. З листопада 2014 року Марош Шефчович є заступником голови Єврокомісії. Він відповідає за енергетичний союз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Переговори щодо подальшого транзиту російського газу через Україну будуть продовжені у вересні, заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Тим часом в "Нафтогазі" заявили про зменшення власного видобутку газу.