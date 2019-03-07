 Марк Цукерберг пропонує створити глобальні правила для інтернету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

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Новини

Марк Цукерберг пропонує створити глобальні правила для інтернету

Урядам та регулюючим органам слід розробити нові норми захисту від поширення небажаної інформації в інтернеті, вважає засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Засновник та керівник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг переконаний, що урядам та державним регуляторам слід активніше контролювати інтернет. Про це Цукерберг написав у статті для американського видання The Washington Post, опублікованій у неділю, 31 березня.

На думку Цукерберга, владним структурам країн світу слід розробити нові правила з метою перешкоджання поширенню в інтернеті інформації, що розпалює ненависть. Крім того, нововведення мають слугувати кращому захисту особистих даних користувачів та запобігати можливому втручанню у вибори.

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"Технології посіли значне місце в нашому житті, тож такі компанії як Facebook мають величезну відповідальність", - написав засновник найбільшої у світі соціальної мережі. Однак самі інтернет-компанії не зможуть впоратися з нинішніми викликами, котрі стоять перед ними, визнав підприємець. Тож назріла потреба "значно активнішої ролі" владних структур у цьому питанні. 

З огляду на все це, вдосконалення державами правових норм спільно з активним залученням регулюючих органів допоможе зберегти в інтернеті все найкраще, що в ньому є - свободу самовираження для людей та можливість створення нових продуктів для інтернет-компаній, переконаний Цукерберг. Крім того, нововведення уможливлять захист "суспільства від шкоди", запевняє він.

На переконання засновника Facebook, нових підходів у регулюванні найбільше потребують такі сфери, як поширення шкідливого контенту, забезпечення невтручання у виборчий процес, приватністьі мобільність даних.

"Неможливо видалити з інтернету весь шкідливий контент, однак в умовах, коли люди користуються десятками різноманітних пристроїв для передачі даних, кожен з яких - з власними правилами та процесами, нам потрібен більш стандартизований підхід, - зазначив Цукерберг. За його словами, "настав час оновити правила, щоб на майбутнє чітко розмежувати сферу відповідальності для людей, компаній і урядів".

Він також вважає, що найкращим виходом було б створення "загальних глобальних рамок" для регулювання інтернету, а не запровадження правил окремо узятою державою.

Стаття вийшла кілька тижнів після скоєння нападів на мечеті у місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Тоді внаслідок нападу загинули 50 осіб, ще 50 осіб зазнали поранень. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. Відео він транслював саме у соцмережах. Згодом компанія Facebook видалила зі своїх платформ ці відеозаписи та сповненні ксенофобії антиісламські заклики нападника. Крім того, Facebook оголосив посилення правил онлайн трансляції

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