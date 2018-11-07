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Відомий російський адвокат Марк Фейгін був одним із захисником на процесі проти панк-групи Pussy Riot. Фейгін був також адвокатом Надії Савченко, Мутсафи Джемільова, РоманаСущенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.