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Марк Фейгін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Фейгін".

Відомий російський адвокат Марк Фейгін був одним із захисником на процесі проти панк-групи Pussy Riot. Фейгін був також адвокатом Надії Савченко, Мутсафи Джемільова, РоманаСущенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Журналіста Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області

Журналіста Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області 07.11.2018

Засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до села Утробіно в Кіровській області, повідомив правозахисник Марк Фейгін.
Журналіста Сущенка етапували до російської колонії - адвокат

Журналіста Сущенка етапували до російської колонії - адвокат 08.10.2018

Адвокат Марк Фейгін повідомив про етапування Романа Сущенка до місця відбування покарання.
Справа Сущенка: Верховний суд РФ залишив вирок українському журналісту в силі

Справа Сущенка: Верховний суд РФ залишив вирок українському журналісту в силі 12.09.2018

Верховний суд Росії відхилив апеляційні скарги захисту на вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому у РФ за шпигунство.

Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна

Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна 17.08.2018

Суд відмовився поновити адвокатський статус Марка Фейгіна, якого він був позбавлений, за його словами, за три твіти. Юрист оскаржуватиме це судове рішення.
Як у Москві судили за шпигунство українського журналіста Сущенка

Як у Москві судили за шпигунство українського журналіста Сущенка 04.06.2018

4 червня Мосміськсуд оголосив обвинувальний вирок українському журналісту Романові Сущенку. Його засудили до 12 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Репортаж DW з зали суду.
Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката

Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката 25.04.2018

Фейгіна звинувачують в нехтуванні професійними цінностями і неетичній поведінці. На думку самого Фейгіна, адвокатського статусу його позбавили "за три твіти".
Українському журналістові Сущенку продовжили арешт у РФ на півроку

Українському журналістові Сущенку продовжили арешт у РФ на півроку 27.03.2018

Суд у Москві почав розгляд по суті справи українського журналіста Романа Сущенка, якого звинувачують у шпигунстві. Подробиці - у DW.
На суді в Росії Сущенко відкинув звинувачення у шпигунстві - адвокат

На суді в Росії Сущенко відкинув звинувачення у шпигунстві - адвокат 27.03.2018

У московському суді почали слухання у справі журналіста Романа Сущенка, якого Росія звинувачує у шпигунстві. За словами адвоката, Сущенко відкидає звинувачення в шпигунстві.
Суд у Москві продовжив арешт Романа Сущенка

Суд у Москві продовжив арешт Романа Сущенка 27.11.2017

Український журналіст Роман Сущенко і надалі залишатиметься під вартою. Його адвокату Марку Фейгіну загрожує позбавлення адвокатського статусу.
Адвокат розповів, у чому в Росії обвинувачують Сущенка

Адвокат розповів, у чому в Росії обвинувачують Сущенка 20.11.2017

Обвинувачення проти українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії підозрюють в шпигунстві, ґрунтується на двох зустрічах з однією людиною, розповів його адвокат Марк Фейгін.
Адвокат: Основний суд у справі Сущенка відбудеться в січні

Адвокат: Основний суд у справі Сущенка відбудеться в січні 10.11.2017

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії судять через шпигунство, розповів DW, що основний суд у справі його підзахисного має початися в січні і триватиме місяць.

Адвокат: ФСБ завершила розслідувати справу Романа Сущенка

Адвокат: ФСБ завершила розслідувати справу Романа Сущенка 10.11.2017

За даними адвоката Марка Фейгіна, справу українського журналіста Романа Сущенка розглядатиме суд у Москві. Сторона захисту вивчатиме матеріали справи до кінця листопада.
Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати

Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати 25.10.2017

Засуджених в анексованому Росією Криму представників Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова звільнили від кримінального переслідування та передали Туреччині, повідомили їхні адвокати.
Ільмі Умерова засудили до двох років колонії-поселення

Ільмі Умерова засудили до двох років колонії-поселення 27.09.2017

Захист має намір оскаржити вирок. До подання апеляції Ільмі Умеров перебуватиме вдома, повідомив його адвокат Марк Фейгін. МЗС України протестує проти вироку і називає його злочинним.
У суді в анексованому Криму просять умовний термін для Умерова

У суді в анексованому Криму просять умовний термін для Умерова 20.09.2017

У Сімферопольському районному суді російська "прокуратура Криму" на засіданні у справі Ільмі Умерова попросила про покарання для заступника голови Меджлісу кримських татар.

Адвокат: Рішення московського суду щодо Майдану - пропаганда

Адвокат: Рішення московського суду щодо Майдану - пропаганда 28.12.2016

Адвокат Марк Фейгін вважає, що рішенням московського суду щодо подій 2014 року в Україні можуть скористатися Микола Азаров та Віктор Янукович.
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