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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Фейгін".
Відомий російський адвокат Марк Фейгін був одним із захисником на процесі проти панк-групи Pussy Riot. Фейгін був також адвокатом Надії Савченко, Мутсафи Джемільова, РоманаСущенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.