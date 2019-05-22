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Маркус Фронмаєр - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маркус Фронмаєр".
Маркус Фронмаєр є депутатом Бундестагу від німецької правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Фронмаєр відомий своїми візитами до анексованого Росією Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скандал довкола правих популістів в Австрії продемонстрував, що вони готові "на все" в обмін на фінансову підтримку з Росії. А як ситуація виглядає із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини"? Огляд DW.
Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?