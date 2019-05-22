Маркус Фронмаєр

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)

Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?