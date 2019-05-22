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Маркус Фронмаєр

Маркус Фронмаєр - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маркус Фронмаєр".

Маркус Фронмаєр є депутатом Бундестагу від німецької правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Фронмаєр відомий своїми візитами до анексованого Росією Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кремлівська Альтернатива для Німеччини? Зв'язки німецьких правих із Росією

Кремлівська "Альтернатива для Німеччини"? Зв'язки німецьких правих із Росією 22.05.2019

Скандал довкола правих популістів в Австрії продемонстрував, що вони готові "на все" в обмін на фінансову підтримку з Росії. А як ситуація виглядає із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини"? Огляд DW.
Депутат Бундестагу Фронмаєр - частий гість у Криму і маріонетка Москви?

Депутат Бундестагу Фронмаєр - частий гість у Криму і "маріонетка Москви"? 08.04.2019

Хто такий депутат Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр, розслідування про зв'язки якого з Росією опублікував журнал Der Spiegel. Основні факти.

Бундестаг з'ясує, чи був депутат від АдН пов'язаний з Росією

Бундестаг з'ясує, чи був депутат від АдН пов'язаний з Росією 07.04.2019

Німецький парламент розслідує, чи мав депутат від правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр зв'язки к Кремлем. Сам Фронмаєр відкидає всі обвинувачення.
Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою

Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою 14.02.2019

У німецькому Федеральному відомстві з охорони конституції вважають, що Москва розглядає німецькі крайньоправі партії як можливих союзників у намаганнях дестабілізувати Захід.
Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника

Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника 18.01.2019

Німецький депутат-правопопуліст Маркус Фронмаєр повідомив про припинення контракту його референта Мануеля Оксенрайтера, якому закидають організацію підпалу в угорському центрі в Ужгороді.

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019) 15.01.2019

Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?