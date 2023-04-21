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Марина Барба

Пропустити розділ Марина Барба: вибрані публікації

Марина Барба: вибрані публікації

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Віталій Кім про контрнаступ ЗСУ, західну зброю і Зеленського

Чи спробують росіяни напасти на Миколаїв з Кінбурнської коси? Інтерв'ю DW з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
Конфлікти3 год. тому23:54 хв.
Тест-драйв перед відправленням авто на фронт в Україні

"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

Торік в Україну завезли понад 60 тисяч вживаних авто для ЗСУ. На тлі ймовірного контрнаступу потреби лише зростають.
Суспільство2 травня 2023 р.
Покинутий будинок у Чорннобильській зоні відчуження

Як самосели пережили окупацію в Чорнобильській зоні

У Чорнобильській зоні проживає близько 50 самоселів. Ні аварія на ЧАЕС, ні окупація не змусили їх покинути свої домівки.
Конфлікти26 квітня 2023 р.
Пропустити розділ Марина Барба: інші публікації

Марина Барба: інші публікації

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Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура13 травня 2023 р.28:08 хв.
Переможниця Євробачення-2016 Джамала в інтерв'ю DW

Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар

Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар

В інтерв'ю DW Джамала розповіла, як війна ледь не знищила її альбом і як вона оцінює шанси України на "Євробаченні".
Панорама13 травня 2023 р.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк під час інтерв'ю DW

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Чи зможуть російські атлети брати участь в Олімпіаді в Парижі? Олімпійський чемпіон Жан Беленюк - в інтерв'ю DW.
Спорт2 травня 2023 р.
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Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Чому українці можуть не потрапити на Олімпіаду? Про це та інше олімпійський чемпіон, нардеп Жан Беленюк в інтерв'ю DW.
Суспільство2 травня 2023 р.26:27 хв.
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Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Юних переселенців безкоштовно навчають на перукарів, кухарів або столярів. Для них це також психологічна допомога.
Суспільство21 квітня 2023 р.06:55 хв.
Лікування поранених військових в Одесі

Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі

Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі

З якими проблемами мають справу одеські реабілітаційні центри, де відновлюються поранені військові ЗСУ? Репортаж DW.
Суспільство21 квітня 2023 р.
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