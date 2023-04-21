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Марина Барба
Пропустити розділ Марина Барба: вибрані публікації
Марина Барба: вибрані публікації
Віталій Кім про контрнаступ ЗСУ, західну зброю і Зеленського
Чи спробують росіяни напасти на Миколаїв з Кінбурнської коси? Інтерв'ю DW з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
Конфлікти
3 год. тому
3 год. тому
23:54 хв.
"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті
Торік в Україну завезли понад 60 тисяч вживаних авто для ЗСУ. На тлі ймовірного контрнаступу потреби лише зростають.
Суспільство
02.05.2023
2 травня 2023 р.
Як самосели пережили окупацію в Чорнобильській зоні
У Чорнобильській зоні проживає близько 50 самоселів. Ні аварія на ЧАЕС, ні окупація не змусили їх покинути свої домівки.
Конфлікти
26.04.2023
26 квітня 2023 р.
Пропустити розділ Марина Барба: інші публікації
Марина Барба: інші публікації
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура
13.05.2023
13 травня 2023 р.
28:08 хв.
Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар
Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар
В інтерв'ю DW Джамала розповіла, як війна ледь не знищила її альбом і як вона оцінює шанси України на "Євробаченні".
Панорама
13.05.2023
13 травня 2023 р.
Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді
Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді
Чи зможуть російські атлети брати участь в Олімпіаді в Парижі? Олімпійський чемпіон Жан Беленюк - в інтерв'ю DW.
Спорт
02.05.2023
2 травня 2023 р.
Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді
Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді
Чому українці можуть не потрапити на Олімпіаду? Про це та інше олімпійський чемпіон, нардеп Жан Беленюк в інтерв'ю DW.
Суспільство
02.05.2023
2 травня 2023 р.
26:27 хв.
Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців
Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців
Юних переселенців безкоштовно навчають на перукарів, кухарів або столярів. Для них це також психологічна допомога.
Суспільство
21.04.2023
21 квітня 2023 р.
06:55 хв.
Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі
Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі
З якими проблемами мають справу одеські реабілітаційні центри, де відновлюються поранені військові ЗСУ? Репортаж DW.
Суспільство
21.04.2023
21 квітня 2023 р.
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