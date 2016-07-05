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Маргарет Тетчер

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Маргарет Тетчер". Британська політик Маргарет Тетчер очолювала уряд Великобританії з 1979 до 1990 року.

Маргарет Тетчер була британським консервативним політиком. Вона очолювала уряд країни з 1979 до 1990 року. З 1975 до 1990 року Маргарет Тетчер була головою Консервативної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Боротьба за крісло прем'єра у Британії: на ринг виходять дві жінки

Боротьба за крісло прем'єра у Британії: на ринг виходять дві жінки 05.07.2016

Після референдуму щодо Brexit та оголошеної відставки Девіда Кемерона, в Британії починається гаряча фаза боротьби за крісло прем’єра. Перегони можуть звести на ринзі двох представниць слабкої статі.
Європейська преса про Brexit: А що сказав би Вінстон Черчилль?

Європейська преса про Brexit: А що сказав би Вінстон Черчилль? 25.06.2016

Провідні європейські видання пророкують період нестабільності після виходу Великобританії зі спільноти. Водночас вони вбачають і нові шанси для реформування ЄС.
Аргентина знову порушила питання статусу британських Фолклендських островів

Аргентина знову порушила питання статусу британських Фолклендських островів 25.06.2016

Аргентина в ООН знову закликала Великобританію до переговорів щодо статусу Фолклендських островів. Лондон ці заклики відкидає, посилаючись на волю самих островітян.
Агітація за Brexit у Ромфорді: за що проголосувала би Маргарет Тетчер? (відео)

Агітація за Brexit у Ромфорді: за що проголосувала би Маргарет Тетчер? (відео) 15.06.2016

Для жителів містечка Ромфорд зараз найважливіше, аби виборці дійсно були вмотивовані піти на референдум. Утім, чи здатні вони схилити чашу терезів на користь Brexit?
Одна країна - різні погляди: що розділяє прихильників та противників Brexit

Одна країна - різні погляди: що розділяє прихильників та противників Brexit 15.06.2016

Уся Великобританія сперечається щодо подальшого перебування в Євросоюзі. Уся Великобританія? Ні, жителі двох громад уже зробили свій вибір. Чому вони відстоюють саме його - у репортажі DW.

DW Новини за 100 секунд (16.12.2015) 16.12.2015

Відставка Яценюка відкладається. Бундесвер долучається до військової операції у Сирії. Конгрес хоче дозволити експорт нафти.
Більшість парламентарів-консерваторів не визначилися щодо Brexit

Більшість парламентарів-консерваторів не визначилися щодо Brexit 02.10.2015

Більшість парламентарів правлячої партії не визначилися із позицією щодо Brexit. Лише одна п'ята частина виступає за те, щоби лишитися в союзі.
Новий фонд Девіда Кемерона сприятиме реформуванню України

Новий фонд Девіда Кемерона сприятиме реформуванню України 20.03.2015

Для допомоги Україні у фонді вже передбачено понад сім мільйонів доларів США. Особливу увагу фонду британського прем'єра буде спрямовано також на Грузію та Балканські країни.
Померла залізна леді Маргарет Тетчер

Померла "залізна леді" Маргарет Тетчер 08.04.2013

Колишня глава уряду Великобританії Маргарет Тетчер померла у віці 87 років. Прихильники та вороги називали її "залізною леді" - Тетчер була першою і єдиною в історії Великобританії жінкою-прем'єр-міністром.
Боже, бережи королеву! Чому британська монархія ще довго не зів’яне

Боже, бережи королеву! Чому британська монархія ще довго не зів’яне 29.04.2011

Весілля Принца Вільяма та Кейт Міддлтон розчулило навіть тих небагатьох британців, які скептично ставляться до монархії. Між тим питання про необхідність її існування час від часу все ж постають у суспільній дискусії.