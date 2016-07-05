На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Маргарет Тетчер". Британська політик Маргарет Тетчер очолювала уряд Великобританії з 1979 до 1990 року.

Маргарет Тетчер була британським консервативним політиком. Вона очолювала уряд країни з 1979 до 1990 року. З 1975 до 1990 року Маргарет Тетчер була головою Консервативної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.