 Мандат консультативної місії ЄС в Україні продовжений до червня 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

Мандат консультативної місії ЄС в Україні продовжений до червня 2021 року

Рада Європейського Союзу продовжила мандат консультативної місії в Україні, яка займається реформуванням сектора громадянської безпеки, до 31 травня 2021 року. ЇЇ бюджет збільшений до 54 мільйонів євро.

Місія ЄС в Україні займається реформою сектора безпеки

Місія ЄС в Україні займається реформою сектора безпеки

Рада Європейського Союзу продовжила мандат консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні до 31 травня 2021 року. Про це прес-служба Ради ЄС повідомила у понеділок, 13 травня. Окрім того, бюджет місії збільшений більш ніж на 25 відсотків - він складає 54 мільйони євро на наступні два роки. "Це зображає посилення діяльності місії, в тому числі шляхом створення другого мобільного підрозділу, який буде розгорнуто на Сході та південному Сході України", - йдеться у повідомленні.

Метою місії є підтримка України в розвитку стійких служб безпеки, які зміцнюють верховенство закону. "Цей процес покликаний відновити довіру українського народу до своїх правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

DW.COM

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Консультативна місія ЄС незабаром зможе працювати повноцінно - після набуття чинності відповідної угоди з Україною. Учасники реформування МВС розповіли DW про проміжні досягнення у своїй роботі. (06.02.2015)

Місія підтримує реформу сектора громадянської безпеки в тісній співпраці з поліцією, іншими правоохоронними органами та судовим сектором, а також із прокуратурою. Вона надає стратегічні рекомендації українській владі й підтримує їх за допомогою оперативної діяльності, включно з навчанням.

Пріоритетами діяльності місії є управління людськими ресурсами, кримінальні розслідування, громадський порядок, громадська охорона, а також розмежування компетенцій. Вона також зосереджена на питаннях прав людини, боротьбі з корупцією та управлінні. Місія розпочала свою роботу 1 грудня 2014 року, і зараз у ній працює понад 300 співробітників.

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