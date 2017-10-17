Мальта почала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці

Уряд Мальти ввечері в п'ятницю, 20 вересня, оголосив про початок незалежного розслідування вбивства журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції, скоєного майже два роки тому.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат доручив слідчій комісії під керівництвом колишнього судді представити звіт упродовж дев'яти місяців, повідомили в уряді острівної держави, інформує агентство новин dpa.

Це розслідування розпочате на вимогу Ради Європи, яка в червні дала уряду Мальти три місяці на відповідне рішення. Цього також неодноразово вимагала родина загиблої журналістки.

Розслідування повинне передусім дати відповідь на запитання, чи міг уряд Мальти запобігти вбивству журналістки та чи доклав він усіх зусиль для її захисту.

Нагадаємо, журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

У вбивстві Дафни Каруани Галіції підозрюють трьох чоловіків. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки.