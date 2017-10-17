 Мальта почала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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Новини

Мальта почала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці

За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству.

Мальта розпочала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції

Мальта розпочала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції

Уряд Мальти ввечері в п'ятницю, 20 вересня, оголосив про початок незалежного розслідування вбивства журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції, скоєного майже два роки тому.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат доручив слідчій комісії під керівництвом колишнього судді представити звіт упродовж дев'яти місяців, повідомили в уряді острівної держави, інформує агентство новин dpa.

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На Мальті загибель журналістки називають політичним вбивством. Дафна Каруана Галіція неодноразово критикувала і владу, і опозицію острівної держави. (17.10.2017)

Трьох мальтійців обвинувачують у підриві автомобіля журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції. Вони заперечують свою вину. (06.12.2017)

Це розслідування розпочате на вимогу Ради Європи, яка в червні дала уряду Мальти три місяці на відповідне рішення. Цього також неодноразово вимагала родина загиблої журналістки.

Розслідування повинне передусім дати відповідь на запитання, чи міг уряд Мальти запобігти вбивству журналістки та чи доклав він усіх зусиль для її захисту.

Нагадаємо, журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

У вбивстві Дафни Каруани Галіції підозрюють трьох чоловіків. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки. 

Дивитись відео 03:25

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

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Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)  

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Знайомий сценарій: журналістку підірвали в авто на Мальті (17.10.2017) 17.10.2017

На Мальті внаслідок вибуху авто загинула Дафна Каруана Галіція - найвідоміша журналістка-розслідувачка Мальти, яка звинувачувала у корупції родину президента. Галіція була співавторкою "панамського досьє" про офшорні рахунки знаменитостей та політиків.

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