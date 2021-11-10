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Мальдіви

Мальдіви - острівна держава в північній частині Індійського океану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мальдіви".

Мальдівські острови вирізняються своєю особливою природою. Свого часу ООН навіть порадив керівництву Мальдівської Республіки, як офіційно називаються Мальдіви, утриматися від розвитку міжнародного туризму заради збереження унікальних природних ландшафтів. Однак до цієї поради на Мальдівах так і не прислухалися. Міжнародний туризм нині є головним джерелом прибутку цієї держави, яка славиться своїми курортами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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