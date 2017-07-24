Заява лідера проросійських сепаратистів у "ДНР" Олександра Захарченка про заснування "Малоросії".

Лідер озброєних проросійських сепаратистів, які захопили владу у низці районів Донецької області України, представник так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив 18 липня 2017 року про заснування "нової держави, яка буде наступником України", під назвою "Малоросія". Ватажок сепаратистів також заявив, що "столицею" утворення буде Донецьк. За прапор, за його словами, взяли стяг Богдана Хмельницького. Захарченко також повідомив про плани запровадження надзвичайного стану на три роки.