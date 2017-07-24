Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Малоросія"

Заява лідера проросійських сепаратистів у "ДНР" Олександра Захарченка про заснування "Малоросії".

Лідер озброєних проросійських сепаратистів, які захопили владу у низці районів Донецької області України, представник так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив 18 липня 2017 року про заснування "нової держави, яка буде наступником України", під назвою "Малоросія". Ватажок сепаратистів також заявив, що "столицею" утворення буде Донецьк. За прапор, за його словами, взяли стяг Богдана Хмельницького. Захарченко також повідомив про плани запровадження надзвичайного стану на три роки.

Обмін полоненими та Малоросія: лідери нормандської четвірки обговорили ситуацію на Донбасі

Обмін полоненими та "Малоросія": лідери "нормандської четвірки" обговорили ситуацію на Донбасі 24.07.2017

Меркель і Макрон наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, які підривають територіальну цілісність України, зокрема про створення так званої "Малоросії". Порошенко закликав ввести на Донбас миротворців ООН.
Коментар: Малоросія Захарченка - чим закинулися у Донецьку?

Коментар: "Малоросія" Захарченка - чим закинулися у Донецьку? 19.07.2017

Ватажок сепаратистів із Донбасу прагне заново намалювати політичну карту Європи. Тим самим він ставить Кремль перед необхідністю прояснити ситуацію. Оскільки Москва могла б припинити це безглуздя, вважає Бернд Йоганн.
Коментар: Сни Олександра Захарченка про Малоросію

Коментар: Сни Олександра Захарченка про "Малоросію" 19.07.2017

Проголошення лідером "ДНР" Захарченком створення "Малоросії" в черговий раз продемонструвало: Києву немає з ким домовлятися про мир на окупованому Донбасі, пише в коментарі спеціально для DW Сергій Руденко.
Очима карикатуриста: Як ватажок ДНР Захарченко Київ Малоросією лякав

Очима карикатуриста: Як ватажок "ДНР" Захарченко Київ "Малоросією" лякав 19.07.2017

"Глава" самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення замість України держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку. Ось як це побачив карикатурист Сергій Йолкін.
Коментар: Путін може визнати Малоросію Захарченка

Коментар: Путін може визнати "Малоросію" Захарченка 19.07.2017

Не варто поспішати вірити уникливим спростуванням Кремля. Визнання сепаратистських "республік" в Україні може стати головним сюрпризом президентської виборної кампанії в Росії, пише для DW Костянтин Еггерт .
Глава ОБСЄ Курц стурбований заявами з Донецька про Малоросію

Глава ОБСЄ Курц стурбований заявами з Донецька про "Малоросію" 19.07.2017

У ОБСЄ закликають повернутися до виконання мінських угод та конструктивної співпраці. Себастіан Курц виступив проти заяв, які зазіхають на суверенітет України.
У Кремлі запевняють, що Малоросія - особиста ініціатива Захарченка

У Кремлі запевняють, що "Малоросія" - особиста ініціатива Захарченка 18.07.2017

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Москві дізналися про проголошення донецькими сепаратистами "Малоросії" зі ЗМІ. Росія ж, запевнив він, і надалі виступає за втілення мінських домовленостей.
Операція Малоросія: навіщо ватажку ДНР Захарченку новий проект

Операція "Малоросія": навіщо ватажку "ДНР" Захарченку новий проект 18.07.2017

Лідер донецьких сепаратистів Олександр Захарченко оголосив про створення "Малоросії". DW з'ясовувала, чим це може обернутися для України і врегулювання конфлікту на Донбасі?
Сепаратисти ЛНР заявили про непричетність до ідеї Малоросії

Сепаратисти "ЛНР" заявили про непричетність до ідеї "Малоросії" 18.07.2017

Сепаратисти в Луганській області заявили, що сепаратисти в Донецькій області не обговорювали з ними ідею "заснування Малоросії" .
Уряд Німеччини засудив заяву Захарченка щодо Малоросії

Уряд Німеччини засудив заяву Захарченка щодо "Малоросії" 18.07.2017

Німецький уряд вважає, що єдиний шлях вирішення конфлікту на Донбасі - переговори. Берлін очікує, що Москва теж засудить останній крок сепаратистів на Донбасі.
Ватажок сепаратистів з ДНР заявив про заснування Малоросії

Ватажок сепаратистів з "ДНР" заявив про заснування "Малоросії" 18.07.2017

Лідер сепаратистів з самопроголошеного утворення "ДНР" Захарченко заявив про плани запровадження надзвичайного стану на три роки та заснування "Малоросії". У Києві сказали про "хворі фантазії".