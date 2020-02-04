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Максим Федоров
Пропустити розділ Максим Федоров: вибрані публікації
Максим Федоров: вибрані публікації
Як російськомовні українці переходять на українську
Напад РФ спонукав багатьох російськомовних українців переходити на українську. Як відбувається нова хвиля українізації?
Суспільство
11.07.2022
11 липня 2022 р.
09:17 хв.
Пропустити розділ Максим Федоров: інші публікації
Максим Федоров: інші публікації
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)
Президент Чечні Рамзан Кадиров вимагає від Зеленського вибачень. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції.
Політика
22.07.2020
22 липня 2020 р.
Експерт: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти
Експерт: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти
Що буде з американською сланцевою нафтою і російським газом? Інтерв'ю DW з експертом з сировинних ринків.
Економіка
04.06.2020
4 червня 2020 р.
Рекордне падіння цін на нафту: які наслідки для РФ та світу
Рекордне падіння цін на нафту: які наслідки для РФ та світу
За нафту тепер доплачують. Тільки заберіть. Історичне падіння цін на "чорне золото". Чому це сталося і які наслідки?
Політика
22.04.2020
22 квітня 2020 р.
Як Путін збирається правити вічно (відео)
Як Путін збирається правити вічно (відео)
Путін може залишатися президентом РФ до 2036 року - завдяки поправкам до конституції. Німецькі експерти шоковані.
Політика
12.03.2020
12 березня 2020 р.
"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)
"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)
"Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший.
Економіка
04.02.2020
4 лютого 2020 р.
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