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Максим Федоров

Пропустити розділ Максим Федоров: вибрані публікації

Максим Федоров: вибрані публікації

external

Як російськомовні українці переходять на українську

Напад РФ спонукав багатьох російськомовних українців переходити на українську. Як відбувається нова хвиля українізації?
Суспільство
11 липня 2022 р.
09:17 хв.
Пропустити розділ Максим Федоров: інші публікації

Максим Федоров: інші публікації

Tschetschenien Ramsan Kadyrow

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Президент Чечні Рамзан Кадиров вимагає від Зеленського вибачень. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції.
Політика
22 липня 2020 р.
На ринку нафти до кінця 2020 року може виникнути дефіцит

Експерт: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти

Експерт: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти

Що буде з американською сланцевою нафтою і російським газом? Інтерв'ю DW з експертом з сировинних ринків.
Економіка
4 червня 2020 р.
Вперше в історії ціна на нафту марки WTI впала нижче 0 доларів за барель

Рекордне падіння цін на нафту: які наслідки для РФ та світу

Рекордне падіння цін на нафту: які наслідки для РФ та світу

За нафту тепер доплачують. Тільки заберіть. Історичне падіння цін на "чорне золото". Чому це сталося і які наслідки?
Політика
22 квітня 2020 р.
Володимир Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році

Як Путін збирається правити вічно (відео)

Як Путін збирається правити вічно (відео)

Путін може залишатися президентом РФ до 2036 року - завдяки поправкам до конституції. Німецькі експерти шоковані.
Політика
12 березня 2020 р.
Через американські санкції будівництво "Північного потоку-2" призупинилось

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)

"Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший.
Економіка
4 лютого 2020 р.
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