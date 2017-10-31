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Максим Бурбак

Максим Бурбак – український політик, колишній міністр інфраструктури України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Бурбак". Максим Бурбак є українським політиком. Вперше до Верховної Ради України був обраний 2012 року від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". У Верховній Раді 8-го скликання очолив депутатську фракцію політичної партії "Народний фронт". З лютого до грудня 2014 року Максим Бурбак обіймав посаду міністра інфраструктури України в уряді Арсенія Яценюка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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