Максим Бурбак – український політик, колишній міністр інфраструктури України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Бурбак". Максим Бурбак є українським політиком. Вперше до Верховної Ради України був обраний 2012 року від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". У Верховній Раді 8-го скликання очолив депутатську фракцію політичної партії "Народний фронт". З лютого до грудня 2014 року Максим Бурбак обіймав посаду міністра інфраструктури України в уряді Арсенія Яценюка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.