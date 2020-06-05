 Макрон і Путін обговорили проведення ″нормандського″ саміту - dpa | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Макрон і Путін обговорили проведення "нормандського" саміту - dpa

Президент Франції Еммануель Макрон провів відеоконференцію з президентом РФ Володимиром Путинім. Йшлося, зокрема, про врегулювання конфлікту на Сході України.

Попередній саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії проводився у Парижі

Попередній саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії проводився у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон та його російський колега Володимир Путін під час відеоконференції у п'ятницю, 26 червня, погодилися щодо доцільності проведення саміту у так званому нормандському форматі, присвяченого врегулюванню конфлікту на Сході України. Про це ввечері у п'ятницю повідомило інформаційне агентство dpa з посиланням на власні джерела у Єлисейському палаці.

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За інформацією джерела, пропонується, що така зустріч нормандської четвірки - президентів Франції, України, Росії та канцлерки Німеччини - може відбутися у Берліні. Дата проведення потенційного саміту поки що залишається відкритою, зауважує dpa.

Реалізувати попередні домовленості

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, у розмові з Путіним Макрон наголосив на необхідності відновлення реалізації домовленостей щодо розв'язання конфлікту на Донбасі, які були погоджені під час попереднього саміту "нормандської четвірки", який відбувся у Парижі у грудні 2019 року.

Натомість, як повідомили у пресслужбі Кремля, під час розмови була "висловлена стурбованість у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації ключових положень Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень, ухвалених на самітах в "нормандському" форматі, зокрема 9 грудня 2019 року в Парижі". "З російської сторони акцентовано на необхідності виконання Україною своїх зобов'язань з політичних аспектів врегулювання, безальтернативності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", - наголосили у Кремлі.

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Обидва президенти обговорили також ситуацію довкола збройного протистояння у Лівії. Крім того, французький лідер прийняв запрошення Путіна відвідати Росію. Такий візит, ймовірно, відбудеться наприкінці 2020 року. 

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