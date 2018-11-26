 Макрон: Франція закриє 14 атомних реакторів до 2035 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Макрон: Франція закриє 14 атомних реакторів до 2035 року

До 2035 року у Франції мають закрити 14 з 58 атомних реакторів, повідомив президент країни Еммануель Макрон. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у вівторок, 27 листопада, що Франція закриє 14 із 58 атомних реакторів, що зараз працюють у країні. Реактори планують закрити до 2035 року, інформує агенція AFP. 

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Німецькі експерти з федерального відомства із захисту від радіації (BfS) проведуть навчання у Чорнобильській зоні відчуження за сценарієм фіктивної аварії на АЕС. (31.08.2018)

Франція ухвалила рішення про закриття АЕС Фессенгайм, проте воно відбудеться значно пізніше за очікування Німеччини. Припинення роботи розташованої неподалік від німецького кордону станції відклали до запуску іншої АЕС. (09.04.2017)

При цьому до шести реакторів буде закрито ще до 2030 року. Найстаріша ж французька атомна електростанція Фессенхайм, що знаходиться на кордоні з Німеччиною, закриється влітку 2020 року.

Водночас, виголошуючи промову щодо енергетичної політики Франції на наступні роки, Макрон зазначив, що "зменшення ролі атомної енергетики не означає відмову від неї". 

Франція - один з найбільших експортерів електроенергії в ЄС, яка дуже залежить від атомної енергетики. 58 ядерних реакторів, які працюють в країні, забезпечують 75 відсотків потреб Франції в електроенергетиці. Втім, до 2035 року країна планує скоротити цей показник до 50 відсотків, заявив Макрон.

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Макрон: Франція закриє 14 реакторів АЕС до 2035 року

Загалом у Франції 58 атомних реакторів. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році.  

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