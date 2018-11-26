Макрон: Франція закриє 14 атомних реакторів до 2035 року

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у вівторок, 27 листопада, що Франція закриє 14 із 58 атомних реакторів, що зараз працюють у країні. Реактори планують закрити до 2035 року, інформує агенція AFP.

При цьому до шести реакторів буде закрито ще до 2030 року. Найстаріша ж французька атомна електростанція Фессенхайм, що знаходиться на кордоні з Німеччиною, закриється влітку 2020 року.

Водночас, виголошуючи промову щодо енергетичної політики Франції на наступні роки, Макрон зазначив, що "зменшення ролі атомної енергетики не означає відмову від неї".

Франція - один з найбільших експортерів електроенергії в ЄС, яка дуже залежить від атомної енергетики. 58 ядерних реакторів, які працюють в країні, забезпечують 75 відсотків потреб Франції в електроенергетиці. Втім, до 2035 року країна планує скоротити цей показник до 50 відсотків, заявив Макрон.