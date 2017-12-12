Макрон підписав у Китаї торговельну угоду на 13,5 мільярда євро

Президенти Франції та Китаю Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін підписали торговельну угоду, яка оцінюється у 13,5 мільярда євро. Про це Макрон повідомив у середу, 6 листопада, під час свого візиту до Пекіна.

"Китай та Європа єдині у думці, що у торговельних війнах є лише переможені", - наголосив президент Франції під час виступу у китайській столиці.

Лідери обох країн анонсували поглиблення багатостороннього співробітництва та посилення вільної торгівлі з наглосом на доступ до нових ринків та налагодження співробітництва між французькими та китайськими підприємствами.

Нова торговельна угода особливо вплине на аерокосмічну галузь, фінансові ринки та захист довкілля. Обидві країни сподіваються, що нова угода дозволить посилити співробітництво у виробництві літаків і гелікоптерів. У березні цього року Китай повідомив, що купить 300 літаків європейського концерну Airbus на 30 мільярдів євро.

Зустріч Макрона та Цзінпіна відбулася на тлі напруження на світових ринках через торговельну суперечку між США та Китаєм та звинувачень з боку Брюсселя на адресу Пекіна у перешкоджанні європейським підприємствам у веденні справ на китайській території. При цьому ще у травні цього року Макрон закликав вжити заходів проти впливу Китаю, Росії та США у Європі.

Обидва лідери також висловили свою "сильну підтримку" Паризькій кліматичній угоді, назвавши її "компасом для рішучих дій задля клімату".

Напередодні державний секретар США Майк Помпео оголосив про запуск Вашингтоном процедури відмови від Паризької кліматичної угоди.

Президент США Дональд Трамп ще у 2017 році оголосив про вихід США з Паризької угоди. Тоді це викликало критику міжнародної спільноти. Цей документ зобов'язував США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28 відсотків у порівнянні з рівнем 2005 року. Згідно з умовами угоди, офіційно відмовитися від неї можна було лише 4 листопада нинішнього року.