 Макрон пообіцяв зменшити податки і боротися з нелегальною міграцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Макрон пообіцяв зменшити податки і боротися з нелегальною міграцією

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував низку заходів у економіці, соціальній політиці та державному управлінні, аби задовольнити деякі з вимог "жовтих жилетів".

Еммануель Макрон під час телевізійного звернення з Єлисейського палацу

Еммануель Макрон звернувся до французів у відповідь на акції "жовтих жилетів"

Французький президент Еммануель Макрон анонсував зниження податків для середнього класу та низку інших заходів як крок назустріч учасникам серії протестів "жовтих жилетів", які тривають в країні з листопада минулого року. Про це Макрон розповів у четвер, 25 квітня, під час телевізійної промови з Єлисейського палацу.

Під час виступу французький президент анонсував зменшення податку на прибуток для робітників, що належать до середнього класу, загалом на п'ять мільярдів євро. "Я хочу зменшити податки для тих, хто працює, за рахунок значного зменшення податку на прибуток", - зазначив Макрон. За його словами, досягти цього можна буде завдяки викоріненню податкових лазівок для бізнесу та зменшенню державних видатків.

Натомість французький президент поки відмовився повертати податок для найбагатших, який його уряд скасував, замінивши податком на нерухомість. "Оскільки це прагматична реформа, її успішність буде оцінено у 2020 році. Якщо вона виявиться неефективною, ми її змінимо", - додав Макрон.

Він також анонсував заходи зі збільшення пенсій та соціальної допомоги батькам, що виховують дітей без партнера. Також Макрон пропонує спрощення правил проведення референдумів та нові заходи для боротьби із нелегальною міграцією.

Акція протесту жовтих жилетів у Франції

Попри заборони, акції протесту "жовтих жилетів" продовжуються 23 тижні поспіль

Втім, щодо частини з запланованих кроків він висловився досить скептично. "Я не вірю в постійні референдуми, адже вони не дозволяють ухвалювати важкі рішення, в той момент, коли вони мають бути ухваленими", - зазначив Макрон.

DW.COM

За результатами тримісячних національних дебатів у Франції, викликаних протестами "жовтих жилетів", прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп закликав негайно знизити податки, а також державні витрати. (08.04.2019)

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" зменшується, втім акції продовжуються. Наступного тижня уряд представить результати національних дебатів, проведених через масові демонстрації у країні. (06.04.2019)

Загалом у акціях невдоволення взяли участь понад 280 тисяч осіб - вони блокували вулиці та автошляхи у більше ніж двох тисячах точок. (17.11.2018)

Французький президент зазначив, що збільшення пенсій потребуватиме й збільшення часу, протягом якого французькі громадяни платять пенсійні внески. "Ми маємо працювати більше. Це моя думка. Франція працює набагато менше, ніж її сусіди", - зазначив Макрон, який водночас зазначив, що не бажає збільшувати пенсійний вік, який у Франції зараз складає 62 роки.

Він також заявив про загрозу нелегальної імміграції як для Франції, так і для Європи. Тому Макрон виступає за "сильну" Європу, здатну захистити свої кордони, але водночас здатну прихистити тих шукачів притулку, які походять з країн, де їхнє життя піддається ризику.

Речниця французького уряду Сібет Ндіайє зазначила, що керівництво партії Макрона та представники уряду зустрінуться у понеділок, 29 квітня, аби визначити плани імплементації анонсованих президентом заходів.

Анонсовані Макроном заходи стали відповіддю на акції протесту "жовтих жилетів", які тривають вже 23 тижні поспіль. Вони розпочались з протестів проти збільшення акцизів на пальне, але поступово переросли у протест проти економічної політики, яку проводить чинний уряд.

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