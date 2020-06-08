Макрон заявив про "першу перемогу" в боротьбі з коронавірусом

Франція здобула свою першу перемогу у битві з коронавірусом, хоча боротьба ще триває, заявив під час телевізійного звернення до нації у неділю, 14 червня, президент країни Еммануель Макрон. "Боротьба з епідемією не закінчена, але я радий цій першій перемозі проти вірусу", - сказав Макрон, цитує агентство новин AFP. За його словами, запроваджені обмежувальні заходи дозволили врятувати десятки тисяч життів.

Президент Франції зазначив, що з 15 червня уся материкова частина країни, включаючи Париж, перейде в "зелену зону". Кафе та ресторани у столиці знову зможуть відкритися повністю - працюватимуть не лише літні тераси. Також для відвідування членами родин мають відкрити будинки для літніх людей. З 22 червня всі школярі, окрім старшокласників, знову зможуть відвідувати школи.

Жорсткі карантинні обмеження збережуть поки у двох заморських департаментах країни: Майотті та Французькій Гвіані.

Франція виділила близько 500 мільярдів євро, щоб підтримати економіку під час коронавірусної кризи, додав Макрон. За розрахунками уряду, до кінця цього року економіка країни скоротиться на 11 відсотків. "Єдина відповідь - побудувати нову, сильнішу економічну модель, працювати і виробляти більше, щоб не покладатися на інших", - наголосив Макрон.

Президент пообіцяв бескомпромісність щодо расизму

Макрон також висловився щодо антирасистських демонстрацій, які цими днями відбуваються в багатьох країнах світу, у тому числі й у Франції. Він зазначив, що влада країни відкидає расизм, але не можна "стерти" історію і пам'ятники колоніальної епохи не будуть знищені. "Республіка не зітре жодного сліду, жодного імені зі своєї історії (…) Вона не повалить жодного пам'ятника", - зазначив Макрон.

При цьому президент Франції визнав, що "адреса, ім'я, колір шкіри'' можуть зменшити шанси особи на

успіх у французькому суспільстві. Він пообіцяв "бути безкомпромісним перед обличчям расизму, антисемітизму та дискримінації''.