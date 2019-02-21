 Макрон закликає уряд Нідерландів ″роз′яснити″ плани щодо Air France-KLM | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Макрон закликає уряд Нідерландів "роз'яснити" плани щодо Air France-KLM

Нідерландський уряд придбав понад 12 відсотків авіакомпанії Air France-KLM, але не поінформув про це Париж. Президент Франції хоче з'ясувати подальші плани Нідерландів.

Макрон хоче знати про подальші плани Нідерландів щодо авіакомпанії

Макрон хоче знати про подальші плани Нідерландів щодо авіакомпанії

Французький президент Еммануель Макрон у середу, 27 лютого, закликав нідерландський уряд "роз'яснити" свої наміри щодо французько-нідерландської авіакомпанії Air France-KLM після того, як той придбав понад 12 відсотків її акцій. "Уряд (Франції - Ред.) не був проінформований ні про це рішення, ні про його реалізацію. Я беру його до уваги. Тепер уряд Нідерландів має уточнити свої наміри", - зазначив Макрон, якого цитує агенція AFP. Президент Франції додав, що головним є забезпечення інтересів авіакомпанії. Французький уряд зараз володіє понад 14 відсотків авіакомпанії

Напередодні стало відомо, що уряд  Нідерландів придбав 12,7 відсотка акцій групи Air France-KLM. Сума угоди склала 680 мільйонів євро. Метою уряду в Гаазі було посилення впливу в авіакомпанії, зазначив міністр фінансів Нідерландів Вопке Хукстра, передає нідерландська агенція ANP. Він додав, що в майбутньому влада планує довести свою частку в компанії до 14 відсотків. Таким чином частка нідерландського уряду зрівняється з французьким, який, володіє 14,3 відсотка.

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При цьому ні французький уряд, ні рада директорів компанії не були поінформовані про цю угоду, розповів газеті Les Echos міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.  

Згідно з даними на сайті Air France-KLM, на середину 2018 року французькому уряду належала частка в 14,3 відсотка, Delta Air Lines Inc і China Eastern Airlines мали по 8,8 відсотка, профспілка працівників - 3,9 відсотка, решта акцій належала іншим невказаним акціонерам.

Авіакомпанія KLM була створена в 1919 році, а Air France  - 1933 році. В 2004 році вони були об'єднані. Штаб-квартира авіакомпанії знаходиться в Парижі.

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