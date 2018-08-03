Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео)

До кінця року Україна має шанс отримати Томос про автокефалію православної церкви в країні - це документ, який надається новій автокефальній церкві і яким визнається право церкви на незалежне управління. Утім, як відомо, в Україні є церкви, храми та інші будівлі Української православної церкви Московського патріархату.

Юридичної особи "Українська православна церква Московського патріархату" в Україні не існує. Тобто немає єдиної структури, за якою б були закріплені усі церкви та інші будівлі Московського патріархату. Власником кожного об'єкта церковної нерухомості, як правило, є інші юридичні особи. Що буде з майном, зареєстрованим на них, після автокефалії? Дивіться у сюжеті: