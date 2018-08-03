Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео)

DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами.
До кінця року Україна має шанс отримати Томос про автокефалію православної церкви в країні - це документ, який надається новій автокефальній церкві і яким визнається право церкви на незалежне управління. Утім, як відомо, в Україні є церкви, храми та інші будівлі Української православної церкви Московського патріархату.
Юридичної особи "Українська православна церква Московського патріархату" в Україні не існує. Тобто немає єдиної структури, за якою б були закріплені усі церкви та інші будівлі Московського патріархату. Власником кожного об'єкта церковної нерухомості, як правило, є інші юридичні особи. Що буде з майном, зареєстрованим на них, після автокефалії? Дивіться у сюжеті:
Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви? (03.08.2018)
Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після Томосу про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться. (02.08.2018)
Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет. (02.08.2018)