 Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2018

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Україна

Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео)

DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами.

Screenshot Kloster Heilige Mariä Himmelfahrt Pochayiv Lavra (Pochayiv Lavra)

Почаївська лавра

До кінця року Україна має шанс отримати Томос про автокефалію православної церкви в країні - це документ, який надається новій автокефальній церкві і яким визнається право церкви на незалежне управління. Утім, як відомо, в Україні є церкви, храми та інші будівлі Української православної церкви Московського патріархату. 

Юридичної особи "Українська православна церква Московського патріархату" в Україні не існує. Тобто немає єдиної структури, за якою б були закріплені усі церкви та інші будівлі Московського патріархату. Власником кожного об'єкта церковної нерухомості, як правило, є інші юридичні особи. Що буде з майном, зареєстрованим на них, після автокефалії? Дивіться у сюжеті:

DW.COM

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