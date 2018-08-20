Майже 300 тисяч жителів Німеччини регулярно їздять на роботу за кордон

У 2018 році понад 282 тисячі жителів Німеччини регулярно їздили на роботу в сусідні країни. Це випливає з відповіді європейського статистичного агентства Eurostat на запит Лівої партії в Бундестазі. Такі дані наводить у неділю, 12 травня, агенція dpa.

Серед федеральних земель лідирують Баден-Вюртемберг на південному заході країни (78300 осіб), звідки більшість їхздили на роботу в сусідню Швейцарію.

В інших землях показники були дещо нижчими: 44 тисячі - в Північному Рейні-Вестфалії, 42100 - у Рейнланд-Пфальці та близько 38200 - в Баварії.

У цілому ж в ЄС число тих, хто регулярно здійснював трудову маятникову міграцію, сягало 2,15 мільйона. Так, з Польщі, у тому числі й до ФРН, минулого року регулярно виїжджали на заробітки близько 214 тисяч людей.