 МАГАТЕ: Іран продовжує дотримуватися ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

МАГАТЕ: Іран продовжує дотримуватися ядерної угоди

Попри вихід США з ядерної угоди з Іраном та санкції проти нього, країна продовжує виконувати умови договору, йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Іранський реактор в Араку

Іранський реактор в Араку

Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди попри тиск та санкції з боку США, повідомило у п'ятницю, 22 лютого, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У звіті агентства зазначено також, що Тегеран забезпечив інспекторам МАГАТЕ безперешкодний доступ до своїх атомних об'єктів.

"Своєчасна і активна співпраця Ірану в забезпеченні такого доступу полегшує виконання Додаткового протоколу та посилює довіру", - йдеться у звіті. За словами одного з дипломатів, жодних змін у співпраці Ірану з інспекторами агентства помічено не було, передає агенція AP. МАГАТЕ відзначило, що запаси іранського збагаченого урану та важкої води залишаються в лімітах, встановлених угодою від 2015 року.

Нагадаємо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

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Однак, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном. Ідеться про створення спеціального агентства, через яке будуть здійснюватися розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться супроводжувати такі торговельні операції.

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