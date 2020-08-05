Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 12 серпня, перебуваючи з візитом у Лівані, закликав політичне керівництво цієї країни до проведення реформ. Відразу після прибуття Маас передав Ліванському Червоному Хресту чек на мільйон євро - це лише перша частина німецької термінової допомоги загальним обсягом 20 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані, зокрема, для допомоги родинам, які постраждали від вибухів 4 серпня.

Ліван потребує уряду, який би "серйозно боровся з корупцією", заявив німецький міністр. Європа зацікавлена інвестувати в близькосхідну країні, проте інвестори хотіли би, щоб "гроші не зникли в темних каналах, яких у Лівані, на жаль, забагато", зазначив Маас. Тому, за його словами, важливими є забезпечення законності та економічні реформи.

Маас також запевнив, що Німеччина і надалі братиме участь у відбудові ліванської столиці. Масштаби руйнувань у Бейруті міністр назвав "немислимими".

Дивитись відео 02:21 Поділитись Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gRcQ Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Після вибуху у країні відновилися антиурядові протести. Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, закидали уряду відповідальність за вибух у порту. Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагали відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ. 10 серпня прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив про відставку свого уряду.