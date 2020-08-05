Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав політичне керівництво Лівану до проведення реформ та серйозної боротьби з корупцією.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 12 серпня, перебуваючи з візитом у Лівані, закликав політичне керівництво цієї країни до проведення реформ. Відразу після прибуття Маас передав Ліванському Червоному Хресту чек на мільйон євро - це лише перша частина німецької термінової допомоги загальним обсягом 20 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані, зокрема, для допомоги родинам, які постраждали від вибухів 4 серпня.
Ліван потребує уряду, який би "серйозно боровся з корупцією", заявив німецький міністр. Європа зацікавлена інвестувати в близькосхідну країні, проте інвестори хотіли би, щоб "гроші не зникли в темних каналах, яких у Лівані, на жаль, забагато", зазначив Маас. Тому, за його словами, важливими є забезпечення законності та економічні реформи.
Маас також запевнив, що Німеччина і надалі братиме участь у відбудові ліванської столиці. Масштаби руйнувань у Бейруті міністр назвав "немислимими".
Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.
Після вибуху у країні відновилися антиурядові протести. Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, закидали уряду відповідальність за вибух у порту. Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагали відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ. 10 серпня прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив про відставку свого уряду.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас оголосив, що Німеччина надасть Лівану 10 мільйонів євро екстреної допомоги. Він зробив цю заяву перед початком міжнародної донорської конференції для допомоги Лівану.
Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 154, ще понад 60 осіб вважаються зниклими безвісти. З п'яти тисяч людей, які отримали ушкодження, 120 перебувають у критичному стані.