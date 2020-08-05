 Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав політичне керівництво Лівану до проведення реформ та серйозної боротьби з корупцією.

Гайко Маас передав Лівану фінансову допомогу

Гайко Маас передав Ліванському Червоному Хресту фінансову допомогу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 12 серпня, перебуваючи з візитом у Лівані, закликав політичне керівництво цієї країни до проведення реформ. Відразу після прибуття Маас передав Ліванському Червоному Хресту чек на мільйон євро - це лише перша частина німецької термінової допомоги загальним обсягом 20 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані, зокрема, для допомоги родинам, які постраждали від вибухів 4 серпня

Ліван потребує уряду, який би "серйозно боровся з корупцією", заявив німецький міністр. Європа зацікавлена інвестувати в близькосхідну країні, проте інвестори хотіли би, щоб "гроші не зникли в темних каналах, яких у Лівані, на жаль, забагато", зазначив Маас. Тому, за його словами, важливими є забезпечення законності та економічні реформи.

Маас також запевнив, що Німеччина і надалі братиме участь у відбудові ліванської столиці. Масштаби руйнувань у Бейруті міністр назвав "немислимими".

Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Після вибуху у країні відновилися антиурядові протести. Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, закидали уряду відповідальність за вибух у порту.  Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагали відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ. 10 серпня прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив про відставку свого уряду. 

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


DW.COM

Німеччина надасть Лівану 10 мільйонів євро екстреної допомоги

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас оголосив, що Німеччина надасть Лівану 10 мільйонів євро екстреної допомоги. Він зробив цю заяву перед початком міжнародної донорської конференції для допомоги Лівану.  

Вибухи в Бейруті: десятки людей досі вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 154, ще понад 60 осіб вважаються зниклими безвісти. З п'яти тисяч людей, які отримали ушкодження, 120 перебувають у критичному стані.  

Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

Учасники міжнародної конференції донорів для Лівану домовилися виділити понад 250 мільйонів євро допомоги для подолання наслідків руйнівного вибуху в Бейруті, повідомила пресслужба президента Франції.  

Також за темою

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

Вибух у Бейруті: 100 загиблих, майже чотири тисячі поранених (відео) 05.08.2020

Сила вибуху відповідала магнітуді 3,5. Влада Лівану оголосила Бейрут зоною лиха, прем'єр-міністр Хасан Діаб вимагає протягом 48 годин з'ясувати причини події.

Libanon nach Explosion in Beirut

Глава МЗС Німеччини застеріг від дестабілізації Лівану після вибухів 07.08.2020

Наслідки вибухів в Бейруті мають "високий ризик" подальшої дестабілізації Лівану, вважає Гайко Маас. Кризу не можна використовувати для посилення іноземного впливу, впевнений глава МЗС ФРН.

Libanon Beirut Ausmaß der Zerstörungen nach Explosion im Hafenviertel

У Бейруті після вибухів затримано 16 співробітників порту 07.08.2020

Слідство з'ясовує обставини, пов'язані з вибухами в порту ліванської столиці. Півтора десятка його співробітників затримані, ще близько 20 - допитані. МОЗ Лівану повідомило, що від вибухів загинули 149 осіб.

Реклама

Докладно

Світлана Тихановська

"На Тихановську чинився тиск": очільник МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів DW про те, що влада Білорусі запропонувала Тихановській.  

Льонокомбінат у місті Орша

Білорусь: економічний бік кризи

Der Wahlausgang in Belarus, die Proteste in vielen Städten, die Enttäuschung im Land haben auch wirtschaftliche Gründe.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  