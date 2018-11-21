 Маас: Німеччина ставитиме в РБ ООН питання миротворчої місії на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Маас: Німеччина ставитиме в РБ ООН питання миротворчої місії на Донбасі

За словами Гайко Мааса, потрібно випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу на Донбасі нові імпульси.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Німеччина під час членства у Раді Безпеки ООН у наступні два роки ставитиме питання про миротворчу місію на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 24 листопада, виданням General-Anzeiger.

"Ми хочемо наш час у Раді Безпеки ООН використати також для того, щоб обговорити миротворчу місію ООН на Сході України", - сказав Маас. За його словами, президент України Петро Порошенко та президент Росії Володимир Путін в принципі не виключають таку місію, однак мають різне бачення щодо її мандата, й прогресу досягти складно.

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Маас констатував, що мінські домовленості здебільшого не втілені. "Попри всі складнощі ми не маємо права не випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу нові імпульси". Міністр також підтвердив позицію німецького уряду та ЄС, що переговори про скасування санкцій проти Росії можливі лише за умови втілення мінських домовленостей.

Відповідаючи на запитання щодо "Північного потоку-2", Маас зазначив, що вважає його "економічним проектом".  "Ми хочемо нашу енергетичну безпеку поставити на широку основу. Звісно, при цьому ми політично зважатимемо на те, щоб у майбутньому транзит газу Україною не припинився", - наголосив глава МЗС Німеччини.

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