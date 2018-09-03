 Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео) | Головна | DW | 06.09.2018

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Головна

Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео)

Спільно користуватися можна не лише автомобілями, одягом чи книжками, а й... літаками. У Німеччині з'явилися портали пошуку пілотів і попутників для спільних перельотів. Дивіться, як це працює.

Blablacar у небі: чартер за ціною автобуса

Blablacar у небі: чартер за ціною автобуса

Відтепер портал, що поєднує пілотів і пасажирів, робить польоти доступними для всіх, навіть для студентів. Забронювати політ дуже легко - знаходиш потрібний маршрут, пишеш пілоту і бронюєш місце в літаку. Пропозицію випробує студент Крістіан Шпіннер: 

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Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)  

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW. (03.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Безвіз "Укрзалізницею": куди в ЄС можна доїхати потягом без пересадок (31.08.2018)  