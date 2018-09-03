Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео)

Спільно користуватися можна не лише автомобілями, одягом чи книжками, а й... літаками. У Німеччині з'явилися портали пошуку пілотів і попутників для спільних перельотів. Дивіться, як це працює.
Відтепер портал, що поєднує пілотів і пасажирів, робить польоти доступними для всіх, навіть для студентів. Забронювати політ дуже легко - знаходиш потрібний маршрут, пишеш пілоту і бронюєш місце в літаку. Пропозицію випробує студент Крістіан Шпіннер:
Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)