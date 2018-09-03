Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео)

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)