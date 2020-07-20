Літак МАУ був збитий в Ірані ракетою - результати розшифровки самописців

Розшифровка чорних скриньок збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети. Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомило міністерство закордонних справ України, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Обидві скриньки були успішно розшифровані, попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження. Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні скриньки підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою", - повідомили в МЗС.

Де-юре розшифровку бортових самописців здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю експертів із США, Канади, Великобританії та України, додали в МЗС. "Розшифровка чорних скриньок є лише одним етапів для проведення технічного розслідування. Сподіваємося, що Іран усе ж проведе і завершить технічне розслідування відповідно до найкращих світових стандартів", - зазначили у відомстві.

Наступного тижня очікується прибуття делегації Ірану в Україну для переговорів щодо компенсації. "Позиція України на переговори дуже проста і давно відома, як Ірану, так і всім: визнати свою міжнародно-правову відповідальність, вибачитися і дати запевнення в неповторенні, здійснити технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції, здійснити неупереджене та незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності, виплатити належну компенсацію", - зазначили в МЗС. Там наголосили, що Іран має чітко пояснити, що саме сталося в ранок, коли був збитий літак, а також покарати всіх винних.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно".

Пізніше іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

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