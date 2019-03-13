 Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації

Переліт з Нью-Йорка до Сіднея літак авіакомпанії Qantas Airways здійснив за 19 годин і 16 хвилин без жодного приземлення, що стало рекордним безпосадковим перельотом в історії цивільної авіації.

Boeing 787-9 Dreamliner компанії Qantas Airlines

Boeing 787-9 Dreamliner компанії Qantas Airlines (архівне фото)

Лайнер австралійської авіакомпанії Qantas Airways встановив світовий рекорд, здійснивши найдовший в історії пасажирських авіаперевезень переліт без приземлення. У неділю, 20 жовтня, новий літак Boeing 787-9 Dreamliner сів у аеропорту Сіднея, провівши в небі 19 годин 16 хвилин та подолавши за цей час 16,2 тисячі кілометрів. Цей літак напередодні вилетів з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Під час цього випробувального польоту на борту судна перебували 49 пасажирів та членів екіпажу. Пасажирами були переважно керівництво австралійської авіакомпанії, науковці, журналісти та шестеро осіб, що зголосилися взяти участь у тестовому польоті, повідомляє агенція новин dpa.

Впродовж польоту пілоти мінялися. Сам літак перед вильотом з Нью-Йорка заправили до максимуму. Щоб зменшити вагу, авіакомпанія обмежила кількість місць та обсяг багажу.

В авіакомпанії переконані, що отримали під час здійсненого рейсу QF7879 багато корисної інформації, особливо щодо того, як боротися з втомою пілотів та допомогти уникнути синдрому зміни часових поясів, відомого як десинхроноз або джетлаг. Під час польоту лікарі та науковці часто перевіряли як пілотів, так і пасажирів.

Компанія планує розпочати регулярні рейси сполученням Нью-Йорк - Сідней у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, в березні 2018 року авіакомпанія Qantas провела перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Великобританією. Літак австралійського авіаперевізника приземлився в аеропорту "Хітроу" за 17 годин 6 хвилин після вильоту з австралійського Перта.

  • Лікати авіакомпанії Qantas

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Кенгуру - символ, який важко з чимось сплутати (Qantas)

    На хвості літака австралійської національної авіакомпанії Qantas красується стилізований кенгуру. Він свідчить про те, що ця авіамашина прилетіла з Австралії. Лише там на Землі мешкає ця симпатична тварина, яка у 60-х роках стала зіркою телесеріалу, а згодом і національним символом держави.

  • Логотип авіакомпанії KLM

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Корона (KLM)

    На відміну від австралійців, логотип "Королівських Нідерландських Авіаліній" є менш грайливим - на ньому зображена стилізована корона. Утім, для необізнаних країна походження авіакомпанії з цього логотипу не є очевидною. Хіба що знавці нідерландської знають, що абревіатура "KLM", зображена під короною, розшифровується як "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij".

  • Літак авіакомпанії Gambia Bird

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Птах як символ країни (Gambia Bird)

    Ця країна Західної Африки є справжнім раєм для любителів птахів. У невеликій республіці налічується понад 500 видів птахів. Туристам навіть не доводиться залишати свій готель, щоб помилуватися різноманіттям птаства. Авіакомпанія Gambia Bird у 2012 році під час заснування обрала собі логотип, який символізує птаха. На жаль, польоти авіакомпанії припинилися у 2014 році.

  • Літак Alaska Airlines

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Портрет ескімоса (Alaska Airlines)

    Авіакомпанія Alaska Airlines з Сієтла обрала своїм логотипом зображення обличчя ескімоса - корінного жителя Аляски. Цей перевізник відомий своїм інноваційним підходом до ведення бізнесу. Alaska Airlines була однією з перших компаній, що почала продавати квитки в Інтернеті. Також ці авіалінії були піонерами Інтернет-реєстрації на рейс та у запровадженні автоматів з продажу.

  • Літак Iran Air

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Міфічний птах щастя (Iran Air)

    Державна іранська авіакомпанія базується в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Торговельне ембарго та політичні суперечки перешкоджали модернізації флоту компанії у період між 1980 і 2016 роками. Можна припустити, що логотип Iran Air допоміг їй вижити у ці складні часи: птах "Хумай" у перській міфології приносить щастя і радість.

  • Літак Air Tanzania

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Привітний жираф (Air Tanzania)

    Авіакомпанія із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама переживала важкі часи. Власники компанії часто змінювались, іноді вона змушена була припиняти свої польоти. Ця африканська країна пропонує складні умови для успішного бізнесу. Але це аж іяк не асоціюється з логотипом авіакомпанії - жирафом. Він виглядає так привітно, що просто не можна не втриматись від польоту навколо Кіліманджаро.

  • Літак Lufthansa

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Журавель, що злітає (Lufthansa)

    З 1918 року журавель є символом Lufthansa. Німецька авіакомпанія обрала зображення цього великого птаха для свого логотипу, який милує око під час польоту. Однак через свою ненажерливість журавель також може бути й шкідником. Традиційна німецька компанія зараз змінює свій дизайн: він тепер стане біло-синім, включаючи логотип з журавлем, який раніше був жовто-синім.

    Автор: Михайло Малий


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