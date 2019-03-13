Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації

Лайнер австралійської авіакомпанії Qantas Airways встановив світовий рекорд, здійснивши найдовший в історії пасажирських авіаперевезень переліт без приземлення. У неділю, 20 жовтня, новий літак Boeing 787-9 Dreamliner сів у аеропорту Сіднея, провівши в небі 19 годин 16 хвилин та подолавши за цей час 16,2 тисячі кілометрів. Цей літак напередодні вилетів з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Під час цього випробувального польоту на борту судна перебували 49 пасажирів та членів екіпажу. Пасажирами були переважно керівництво австралійської авіакомпанії, науковці, журналісти та шестеро осіб, що зголосилися взяти участь у тестовому польоті, повідомляє агенція новин dpa.

Впродовж польоту пілоти мінялися. Сам літак перед вильотом з Нью-Йорка заправили до максимуму. Щоб зменшити вагу, авіакомпанія обмежила кількість місць та обсяг багажу.

В авіакомпанії переконані, що отримали під час здійсненого рейсу QF7879 багато корисної інформації, особливо щодо того, як боротися з втомою пілотів та допомогти уникнути синдрому зміни часових поясів, відомого як десинхроноз або джетлаг. Під час польоту лікарі та науковці часто перевіряли як пілотів, так і пасажирів.

Компанія планує розпочати регулярні рейси сполученням Нью-Йорк - Сідней у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, в березні 2018 року авіакомпанія Qantas провела перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Великобританією. Літак австралійського авіаперевізника приземлився в аеропорту "Хітроу" за 17 годин 6 хвилин після вильоту з австралійського Перта.