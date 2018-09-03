 Літаки Асада та Росії завдали найпотужніжих авіаударів по Ідліб за місяць - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Літаки Асада та Росії завдали найпотужніжих авіаударів по Ідліб за місяць - спостерігачі

Сирійська та російська авіація завдали 8 вересня близько 90 авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Внаслідок бомбардувань загинули щонайменше четверо цивільних.

Авіаудар у провінції Ідліб

Авіаудар у провінції Ідліб

Сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 повітряних атак, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. 

Мішенню атак були передусім позиції повстанців, утім, деякі з них виявилися порожніми, повідомив голова центру Рамі Абдель Рахман. Він назвав авіаудари 8 вресня "найпотужнішим бомбардуванням" з 10 серпня, коли в провінції Ідліб та сусідній провінції Алеппо було вбито 53 мирних жителів, серед яких - 28 дітей, повідомляє агенція AFP. Внаслідок повітряних атак 8 вересня загинули четверо цивільних, у тому числі двоє дітей. 

DW.COM

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі. (05.09.2018)

Лідери трьох країн домовились далі тісно співпрацювати для того, щоб стабілізувати ситуацію в сирійському Ідлібі. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту у Тегерані. (07.09.2018)

Атака відбулась наступного дня після тристоронніх переговорів президентів Туреччини, Росії та Ірану в Тегерані. На зустрічі вони вирішили співпрацювати для врегулювання кризи в провінції Ідліб, хоча й не змогли подолати розбіжності. Після завершення саміту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не спостерігатиме мовчки за вбивством мирних жителів у Сирії. "Якщо світ закриває очі на вбивство десятків тисяч невинних людей для посилення інтересів режиму, ми не будемо дивитися на це з боку та не братимемо участь в цій грі", - написав він у Twitter.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Також за темою

Syrien Russische Luftangriffe nahe Idlib

Білий дім пригрозив Асаду відповіддю у разі застосування хімзброї в Ідлібі 05.09.2018

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі.

Syrien Luftangriff in Idlib

Внаслідок авіанальоту в Сирії загинули десятки людей - спостерігачі 08.06.2018

За інформацією сирійських активістів, повітряний удар в провінції Ідліб здійснили російські військові.

Syrien Luftangriffe in Idlib

Вибух на складі боєприпасів у Сирії: загинули щонайменше 39 цивільних 12.08.2018

У Сирії у контрольованій переважно ісламістами провінції Ідліб вибухнув перебудований під склад зброї будинок. Унаслідок вибуху загинули як мінімум 39 цивільних, у тому числі 12 дітей.

Реклама

Докладно

Єдиний день голосування в Росії

Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. 

Дмитро Фірташ контролює Юкрейніан кемікал продактс через німецьку Ostchem Germany, австрійську Ostchem Holding GmbH і кіпрську Fleori Enterprises Ltd.

Офшорна пастка "Кримського титану"

Після анексії Криму санкцій США і ЄС роблять модернізацію заводу "Кримський титан" примарними. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  