Лісові пожежі: як в ЄС протидіють стихії

Через тривалу спеку й посуху одразу в кількох європейських країнах лютують пожежі.

Грецька трагедія

Унаслідок масштабних пожеж у передмісті Афін, що виникли 23 липня, за останніми даними загинули щонайменше 83 особи. Більше 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Тисячі греків залишилися без даху над головою.

Навіть приблизні обсяги можливих матеріальних збитків теж страхають. Вже відомо про сотні вщент вигорілих будівель та сотні автомобілів.

Що саме стало причиною трагедії, невідомо. Припускають, що до цього міг призвести навмисний підпал в інтересах спекулянтів на ринку нерухомості. Мета - прибрати згодом до рук спустошені вогнем земельні ділянки разом з вигорілими будівлями, скупивши їх за копійки. Адже зазвичай тутешня нерухомість недешева. Не виключено, що причиною міг стати й недбало кинутий недопалок чи залишена на траві скляна пляшка - під пекучим сонцем це те саме, що лінза. Дехто з представників місцевої влади звинувачує в усьому пошкоджені електрокабелі.

Зрозуміло одне: за постійної спеки з температурою повітря за 40 градусів та сильних вітрів досить лише іскринки, щоб запалали висохлі на перець трава та чагарники. Напрочуд швидкому поширенню пожежі сприяли й сильні вітри, що панували в цьому регіоні. Але зараз після сильних злив вогняний ураган нарешті ущух.

Біда і згуртованість

Для більшості греків головне зараз - допомогти постраждалим. Громадяни Греції звикли не чекати на реакцію органів влади, якщо хочеш, щоб допомога прийшла за призначенням швидко та без бюрократичної тяганини. У цій країні власна ініціатива - це не просто любов до ближнього, а напрацьований роками механізм виживання. Власне, саме це - одна з чеснот Греції, коли в мить найбільшого розпачу допомога іншим стає чимось само собою зрозумілим.

Волонтери допомагають розмістити пожертвувані продукти харчування та воду

Ще під час пожеж мережі супермаркетів та кав'ярень надавали безкоштовно воду та продукти харчування. Сотні людей долучилися до кампанії зі збору харчів, одягу та медикаментів. Соціальні мережі рясніють закликами до грошових пожертв. Так само громадян заохочують ставати донорами крові. У нашвидкуруч створених центрах допомоги столи гнуться від пожертвуваних харчів та товарів.

Швеція: бомбою проти вогню

У Швеції на боротьбу з лавиною вогню, що охопила величезні лісові площі на початку цього тижня, кинули не лише пожежні та рятувальні служби, а й поліцію та армію. У багатьох місцях попри все вогонь так і не вдається приборкати, адже в країні з початку літа практично не було опадів. Ще більшою перепоною стала недоступність деяких місць поширення лісових пожеж.

На допомогу вогнеборцям Швеції прийшли колеги з сусідніх країн

Тож доводиться бути вигадливим. Приміром, шведська армія скинула бомбу на окрему ділянку лісу, щоб завадити подальшому розповсюдженню вогненного урагану поблизу військового полігону. Засіб виявився ефективним, адже вибухова хвиля витіснила з епіцентру вибуху повітря та кисень і загасила вогонь у радіусі 100 метрів. Утім, в інших районах країни вогнеборці до таких методів не вдаватимуться.

Чимало клопоту вогонь завдав і на сході Німеччини. Тут через лісову пожежу поблизу міста Потсдам 27 липня тимчасово припинили рух на ділянках двох автобанів. Поступово пожежникам вдалося взяти ситуацію під контроль.

Механізм організованої допомоги

Як Греція, так і Швеція не залишилися сам-на-сам із бідою. Приміром, допомогу Швеції в боротьбі проти вогню запропонували такі країни, як Німеччина, Італія, Франція, Литва, Данія, Португалія, Польща та Австрія. Лише Німеччина надіслала у сусідню скандинавську країну понад 50 пожежників та дев'ять одиниць спецтехніки й п'ять гелікоптерів.

Загалом боротися з вогнем шведам вже допомагають або готуються допомагати сім пожежних літаків, сім гелікоптерів та 340 пожежників з інших європейських країни. Греції допомогти зголосилися такі країни, як Кіпр, Іспанія та Болгарія. Вони готові надати літаки, лікарів та спецтехніку. У Брюсселі повідомили, що в Швеції та Греції спостерігається найбільша спільна пожежна операція за всю історію ЄС.

Утім, все це - не спонтанний вияв гуманізму, а скоординовані дії завдяки створеному в 2001 році так званому Механізму захисту ЄС від природних катастроф. Саме по допомогу в рамках цього механізму й звернулися Афіни та Стокгольм. Учасниками цього механізму є 28 країн-членів ЄС та ще шість інших країн. З 2013 року відає цим механізмом розташований у Брюсселі Центр координації надзвичайних заходів ЄС (ERCC).

Попри значну кількість учасників, участь у механізмі - виключно добровільна. Крім того, фахівці ERCC вирішують, якій саме країні й скільки потрібно допомоги. Приміром, масштабність участі іноземців в протипожежних операціях у Швеції пояснюється насамперед браком досвіду шведських фахівців у таких ситуаціях, пояснили DW в ERCC.

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