Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок потужних лісових пожеж, що спалахнули в Каліфорнії. Про це в п'ятницю, 9 листопада, поінформували у відомстві шерифа округу Б'ютт, пише агенція dpa. Повідомляється, що жертви пожеж намагалися проїхати на транспортних засобах крізь територію, де вирував вогонь. Загиблих поки що не змогли ідентифікувати.

Нагадаємо, що найбільше від пожеж постраждало невелике місто Парадайс, де мешкає близько 27 тисяч людей. Свідки повідомили про те, що будинки, супермаркети, ресторани та школи були буквально знищені вогнем. Усіх мешканців містечка евакуювали. За даними місцевої влади, щонайменше двоє пожежників та кілька місцевих жителів отримали поранення.

Віце-губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію в окрузі Б'ютт. Пожежа рухається дуже швидко через сильний вітер і розповсюджується в напрямку районів, де мешкає багато людей, повідомив місцевий шериф. У містах, які не постраждали від вогню, було організовано кілька центрів притулку і допомоги.