 Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п′ятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж.

Лісові пожежі зруйнували місто Парадайс у Каліфорнії

Лісові пожежі зруйнували місто Парадайс у Каліфорнії, США

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок потужних лісових пожеж, що спалахнули в Каліфорнії. Про це в п'ятницю, 9 листопада, поінформували у відомстві шерифа округу Б'ютт, пише агенція dpa. Повідомляється, що жертви пожеж намагалися проїхати на транспортних засобах крізь територію, де вирував вогонь. Загиблих поки що не змогли ідентифікувати.

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Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі. У ДСНС повідомили про зменшення площі пожежі до трьох гектарів. (06.06.2018)

У американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі, унаслідок яких тисячі людей були евакуйовані. Пожежі спалахнули через рекордно високі температури. (10.07.2017)

Нагадаємо, що найбільше від пожеж постраждало невелике місто Парадайс, де мешкає близько 27 тисяч людей. Свідки повідомили про те, що будинки, супермаркети, ресторани та школи були буквально знищені вогнем. Усіх мешканців містечка евакуювали. За даними місцевої влади, щонайменше двоє пожежників та кілька місцевих жителів отримали поранення.

Віце-губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію в окрузі Б'ютт. Пожежа рухається дуже швидко через сильний вітер і розповсюджується в напрямку районів, де мешкає багато людей, повідомив місцевий шериф. У містах, які не постраждали від вогню, було організовано кілька центрів притулку і допомоги.

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