Лісові пожежі в Австралії: 4000 людей заблоковані на пляжі у Маллакуті

Ще двоє людей загинули у масштабних лісових пожежах, що вирують на південному сході Австралії. Таким чином загальна кількість жертв природної катастрофи збільшилась до 12 осіб, повідомляє з посиланням на місцеву владу інформаційна агенція dpa у вівторок, 31 грудня.

Згідно з даними пожежної служби штату Новий Південний Уельс, йдеться про батька та сина, які намагалися захистити від полум'я свій будинок у селищі Кобарго, що знаходиться близько 380 кілометрів на південь від Сіднея. Також місцеві органи влади повідомляють про одного зниклого безвісти у Новому Південному Уельсі та ще чотирьох - у сусідньому штаті Вікторія. Загалом пожежа знищила вже сотені будинків у цих штатах, а серед жертв вогню - троє пожежників-добровольців.

Тисячі туристів та місцевих мешканців змушені тікати від лісових пожеж до морського берега. Так, близько чотирьох тисяч людей виявились заблокованими на пляжі міста Маллакута у штаті Вікторія. Групи втікачів зафіксовані й на інших відрізках 200-кілометрового узбережжя, що прилягає до ураженої пожежами зони континенту. Місцеві рятувальні служби готуються в разі необхідності евакуювати заблокованих людей морем.

Повідомляється, що температура у зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них дістанеться.

Пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Від стихії також масово гинуть тварини.