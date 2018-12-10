Лісабонська угода

Лондон не розпочинатиме процедуру Brexit у 2016 році

Великобританія не поспішає втілювати в життя рішення, ухвалене на референдумі щодо виходу з Євросоюзу. Це не станеться цього року. На вихідних навіть курсували чутки про 2019 рік.