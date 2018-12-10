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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лісабонська угода".
Лісабонська угода є базовим документом щодо принципів функціонування Європейського Союзу. Лісабонська угода набрала чинності 1 грудня 2009 року. На підставі цього документу було реформовано ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.