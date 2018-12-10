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Лісабонська угода

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лісабонська угода".

Лісабонська угода є базовим документом щодо принципів функціонування Європейського Союзу. Лісабонська угода набрала чинності 1 грудня 2009 року. На підставі цього документу було реформовано ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд ЄС: Великобританія може скасувати Brexit

Суд ЄС: Великобританія може скасувати Brexit 10.12.2018

Європейський суд ухвалив, що Великобританія може в односторонньому порядку змінити свою позицію щодо Brexit і відкликати своє рішення про вихід з Європейського Союзу
Коментар: Польща - найбільший виклик для ЄС у 2018-му

Коментар: Польща - найбільший виклик для ЄС у 2018-му 30.12.2017

Попри тиск ЄС, Польща відмовляється відновлювати структури, що гарантують верховенство права. Гроші ж з Брюсселя у Варшаві беруть залюбки. Якщо ЄС з цим миритиметься, він розпадеться, застерігає Бернд Ріґерт.
Німецький експерт про судову реформу в Польщі: Вето Дуди не дивує, але що далі?

Німецький експерт про судову реформу в Польщі: Вето Дуди не дивує, але що далі? 25.07.2017

Країни ЄС повинні посилити тиск на Польщу, аби захиснити спільний для всіх країн-членів принцип верховенства права, каже в інтерв'ю DW Урс Петцш з Центру європейської політики в німецькому Фрайбурзі.
Лондон заперечує наявність планів запроваджувати плату за працівників з інших країн ЄС

Лондон заперечує наявність планів запроваджувати плату за працівників з інших країн ЄС 12.01.2017

В уряду Великобританії немає намірів запровадити спеціальні платежі для роботодавців у разі, якщо вони беруть на роботу вихідців з країн-членів ЄС. Раніше відповідні пропозиції викликали шквал критики.
ЗМІ: Уряд Великобританії готується до поразки в суді щодо Brexit

ЗМІ: Уряд Великобританії готується до поразки в суді щодо Brexit 11.01.2017

У Лондоні готуються до програшу справи в Верховному суді щодо початку процесу виходу з ЄС без участі в цьому процесі парламенту. Видання Guardian повідомляє про розробку урядом відповідних законопроектів.
Британський посол при ЄС подав у відставку

Британський посол при ЄС подав у відставку 03.01.2017

Посол Великобританії при ЄС Айван Роджерс залишив свою посаду до початку процедури Brexit. Термін його повноважень спливав наприкінці 2017 року.

Європарламент закликав Польщу вирішити конституційну кризу до жовтня

Європарламент закликав Польщу вирішити "конституційну кризу" до жовтня 14.09.2016

Європарламентарі закликали Польщу вирішити кризу навколо Конституційного суду країни до кінця жовтня.
Лондон не розпочинатиме процедуру Brexit у 2016 році

Лондон не розпочинатиме процедуру Brexit у 2016 році 15.08.2016

Великобританія не поспішає втілювати в життя рішення, ухвалене на референдумі щодо виходу з Євросоюзу. Це не станеться цього року. На вихідних навіть курсували чутки про 2019 рік.
Єврокомісія дала Польщі три місяці на внесення змін до законодавства

Єврокомісія дала Польщі три місяці на внесення змін до законодавства 27.07.2016

Упродовж трьох місяців польській владі слід внести зміни до законодавства, особливо щодо юстиції та Конституційного суду. В іншому разі Брюссель погрожує Варшаві застосуванням сьомої статті Лісабонської угоди.
Юнкер: Жодних термінів для подання заявки Великобританією на вихід з ЄС немає

Юнкер: Жодних термінів для подання заявки Великобританією на вихід з ЄС немає 25.07.2016

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить потреби у термінах для подання Великобританією заявки про вихід зі складу ЄС. Він також виключив можливість вступу Туреччини до ЄС у найближчому майбутньому.
Тереза Мей поки не подаватиме заявку на вихід з ЄС

Тереза Мей поки не подаватиме заявку на вихід з ЄС 15.07.2016

Сполученому Королівству спочатку потрібно виробити узгоджену позицію, а також визначити цілі, і вже після цього вводити в дію статтю 50 Лісабонської угоди, наголосила прем'єрка країни.
Кемерон порадив своїй наступниці вибудувати якомога тісніші відносини з ЄС

Кемерон порадив своїй наступниці вибудувати якомога тісніші відносини з ЄС 13.07.2016

У своїй останній промові в парламенті Великобританії Девід Кемерон порекомендував своїй наступниці Терезі Мей вибудовувати тісні відносини з ЄС. Це потрібно для збереження користі від торгівлі та задля безпеки.
Тереза Мей - нова зірка британської політики

Тереза Мей - нова зірка британської політики 13.07.2016

Нинішня міністерка внутрішніх справ Тереза Мей обійме посаду прем'єр-міністра Великобританії уже 13 липня. Її називають британською версією канцлерки Німеччини Анґели Меркель.
Меркель хоче від Лондона ясності щодо відносин між ЄС та Великобританією

Меркель хоче від Лондона ясності щодо відносин між ЄС та Великобританією 12.07.2016

Майбутньому уряду Великобританії слід внести ясність у питання, які саме відносини прагне Сполучене Королівство вибудовувати з Євросоюзом у майбутньому, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
ЄС готується до нестабільності на фінансових ринках унаслідок Brexit

ЄС готується до нестабільності на фінансових ринках унаслідок Brexit 30.06.2016

Європейська Комісія готова до тісної співпраці з центробанками та іншими відомствами для протидії можливим потрясінням на фінансових ринках унаслідок виходу Великобританії зі складу ЄС, заявив єврокомісар Домбровскіс.
Кемерон все ж розраховує на переговори з ЄС ще до початку процедури виходу

Кемерон все ж розраховує на переговори з ЄС ще до початку процедури виходу 29.06.2016

Головним пріоритетом для Великобританії є тепер збереження єдності Сполученого Королівства, вважає Девід Кемерон.
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