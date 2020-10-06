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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лікування в Німеччині".
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У Німеччині не вщухає шквал критики через те, що іранського політика, ймовірно, відповідального за страту сотень людей, лікують в ФРН. Тепер аятола Махмуд Хашемі Шахруді, за даними ЗМІ, хоче якнайшвидше виїхати з країни.