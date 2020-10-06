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Лікування в Німеччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лікування в Німеччині".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина приймає на лікування ще 13 поранених українських військових

Німеччина приймає на лікування ще 13 поранених українських військових 06.10.2020

Літак Бундесверу забрав на лікування до Німеччини 13 українських військових, які отримали поранення на Донбасі. Від початку проєкту в 2014 році на лікування до ФРН доправили 139 українських пацієнтів.
Парадокс епідемії COVID-19 у Німеччині: порожні лікарні в очікуванні пацієнтів

Парадокс епідемії COVID-19 у Німеччині: порожні лікарні в очікуванні пацієнтів 30.04.2020

Сотні німецьких лікарень створили резервні потужності для прийому й лікування хворих, інфікованих коронавірусом, та скасували всі нетермінові операції. Тепер їм гостро бракує пацієнтів.
Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео)

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео) 28.02.2020

Німеччина готується до пандемії коронавірусу. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?
Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці

Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці 15.11.2019

Лікування за кордоном для багатьох українських тяжкохворих досі залишається єдиним шансом вижити. Через дорожнечу медичних послуг у Західній Європі пацієнти з України дедалі частіше вирушають до Туреччини.
На лікування до Німеччини відправили ще 15 українських військових

На лікування до Німеччини відправили ще 15 українських військових 14.05.2019

Клініки німецького Бундесверу приймають на лікування чергову групу військових з України, поранених під час бойових дій на Донбасі. Це вже восьма така гуманітарна місія німецької сторони.
Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео) 28.03.2019

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці.

Медогляд по-німецьки: від народної медицини до сімейного лікаря (27.03.2019) 27.03.2019

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці.
Корупція в медицині: чи дають хабарі лікарям у Німеччині? (відео)

Корупція в медицині: чи дають хабарі лікарям у Німеччині? (відео) 11.03.2019

Німецька медицина вважається однією з найкращих у світі. І жодних хабарів лікарям! Та чи означає це, що в німецькій медицині немає корупції?

Бундесвер критикують за допомогу тяжкопораненим українцям

Бундесвер критикують за допомогу тяжкопораненим українцям 10.08.2018

Українських поранених з Майдану та з зони війни на Донбасі лікує у своїх госпіталях німецький Бундесвер. Однак тепер Бундесвер наразився на критику.
Як у Німеччині працює страхова медицина (відео)

Як у Німеччині працює страхова медицина (відео) 13.03.2018

У Німеччині найстаріша страхова медицина у світі. Застраховане практично все населення країни - від безробітних до багатіїв. Кореспондент DW на собі перевірив німецьку систему охорони здоров'я.
Медичний туризм як золота жила німецьких лікарень

Медичний туризм як золота жила німецьких лікарень 16.01.2018

Щороку у Німеччині лікуються майже 250 тисяч іноземних паціентів. Медичний туризм приносить клінікам більше 1,2 мільярда євро на рік. Докладніше про цей бізнес - в інтерв'ю з експертом сфери Єнсом Ющаком.
Випадок аятоли Шахруді: лікування ката іранського режиму в Німеччині

Випадок аятоли Шахруді: лікування "ката" іранського режиму в Німеччині 12.01.2018

У Німеччині не вщухає шквал критики через те, що іранського політика, ймовірно, відповідального за страту сотень людей, лікують в ФРН. Тепер аятола Махмуд Хашемі Шахруді, за даними ЗМІ, хоче якнайшвидше виїхати з країни.
ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні

ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні 13.12.2017

Людина з вірусом імунодефіциту може вести звичайний спосіб життя та прожити до глибокої старості. Звичайно, якщо ВІЛ-інфікований матиме доступ до відповідної терапії. Як виглядає лікування в Україні та Німеччині.
На лікування до ФРН відправили чергову групу українських військових

На лікування до ФРН відправили чергову групу українських військових 27.06.2017

14 військових збройних сил України, які зазнали поранень під час боїв на Сході України, пройдуть довготривалий курс реабілітації у шпиталях Бундесверу. Це вже шоста така гуманітарна акція.

Українських солдатів забрали на лікування до Німеччини (27.06.2017) 27.06.2017

Німеччина продовжує надавати медичну допомогу українським солдатам. 27 червня ще 14 поранених на Сході Україні привезли на лікування до ФРН.
Три напрямки військової співпраці Києва та Берліна (відео)

Три напрямки військової співпраці Києва та Берліна (відео) 17.05.2017

Німеччина не постачає Україні ані військової техніки, ані зброї. Що натомість? Чим допомагає Берлін Києву і як співпрацює у військовій сфері?
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