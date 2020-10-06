ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні

Людина з вірусом імунодефіциту може вести звичайний спосіб життя та прожити до глибокої старості. Звичайно, якщо ВІЛ-інфікований матиме доступ до відповідної терапії. Як виглядає лікування в Україні та Німеччині.