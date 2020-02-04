 Лікар з Уханю: Гадаю, заражених коронавірусом значно більше | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.02.2020

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Світ

Лікар з Уханю: Гадаю, заражених коронавірусом значно більше

Влада Китаю щодня оновлює дані про тих, хто заразився і про померлих від коронавірусу. Співробітник однієї з клінік Уханю поділився в інтерв'ю DW своєю оцінкою поширення вірусу.

В Ухані конче бракує ліжок у лікарнях та медичного персоналу

В Ухані конче бракує ліжок у лікарнях та медичного персоналу

У Китаї надалі стрімко поширюється коронавірус нового типу 2019-nCoV. За офіційними даними, в країні вже понад 20 тисяч заражених і понад 420 померлих від пневмонії та інших легеневих захворювань, викликаних цим вірусом. Наскільки правдива ця статистика? DW телефоном поспілкувалася про ситуацію у китайському місті Ухань, де виник спалах коронавірусу, зі співробітником однієї з лікарень з цього міста. З міркувань безпеки його ім'я змінено.

DW: Наскільки великий зараз ризик зараження коронавірусом в Ухані?

Джіезі Луо: Пацієнти з симптомами (коронавірусу. - Ред.) часто змушені чекати на обстеження годинами. Лікарі виписують їм ліки і відправляють цих людей по домівках з приписом триматися подалі від оточуючих. Кімнати очікування повні людей, що кашляють. Провівши багато часу в такій обстановці, навіть у здорової людини підвищується ризик заразитися.

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Найближча лікарня часто розташована неблизько. Якщо у людини немає власної машини, то доїхати можна тільки на таксі, а на кожне поселення відведені лише по два автомобіля таксі. Хіба що ще є кілька добровольців, які теж возять хворих. Номер екстреної допомоги "120" фактично не працює через наплив охочих додзвонитися. Кому не пощастило, ті змушені йти пішки. Кажуть, що дехто, зрештою, так і не доходить до лікарні.

 А що з постачанням продовольства і захистом від зараження?

Захисні маски і засоби дезінфекції розпродані. У клініках їх теж дуже мало. Тим часом до Уханю дійшли багато пожертв. Але припис для лікарів міняти захисні маски кожні чотири години і захисний одяг кожні шість годин все одно неможливо виконувати.

У Вас є сумніви в офіційно озвучених цифрах кількості заражених і загиблих?

Думаю, число заражених і померлих значно вище, ніж стає публічно відомо. Навіть коли за допомогою звичайної комп'ютерної томографії виявляється легеневе захворювання, не завжди проводяться необхідні заходи щодо встановлення його збудника. Чому? Тому що занадто довга черга з тих, хто очікує. Але той, хто не обстежувався і помер, не потрапляє до статистики летальних випадків від коронавірусу.

Скоро мають відкрити дві нові лікарні. Це ж гарна новина.

Однак двох тисяч ліжок у споруджуваних шпиталях недостатньо. Медичного персоналу бракує. Лікарі і санітари перевантажені, розподіл змін не працює. Щоб вилікувати легеневе захворювання, необхідно тривале стаціонарне лікування. Нині влада мобілізує потужності в дрібних клініках.

Джіезі Луо (ім’я змінено) - медичний технік в одній з лікарень Уханю.

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