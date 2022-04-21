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Впадає у вічі те, з якою брутальністю армія РФ обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема лікарні, зазначають оглядачі. Розповіді медиків про те, в яких умовах їм доводиться працювати, неможливо слухати без сліз. Чи будуть для Росії правові наслідки?
"Це жодними словами не передати. Це пекло…" DW поспілкувалася з пораненими українськими військовими, які нині перебувають на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №8. Ось що вони розповідають про війну РФ.