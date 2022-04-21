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Лікарня

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "лікарня".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські лікарні під обстрілами: чи будуть для Росії правові наслідки? (21.04.2022)

Українські лікарні під обстрілами: чи будуть для Росії правові наслідки? (21.04.2022) 21.04.2022

Впадає у вічі те, з якою брутальністю армія РФ обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема лікарні, зазначають оглядачі. Розповіді медиків про те, в яких умовах їм доводиться працювати, неможливо слухати без сліз. Чи будуть для Росії правові наслідки?
Українські лікарні під ударом: чи будуть для Росії правові наслідки?

Українські лікарні під ударом: чи будуть для Росії правові наслідки? 08.04.2022

Після вторгнення Росії десятки лікарень в Україні зазнали атак. Чи вдасться притягнути винних до відповідальності? Розслідування DW.

Лікарка з Маріуполя про жахіття у місті (08.04.2022) 08.04.2022

Вона пережила 25 днів російських бомбардувань. Лікарка з Маріуполя розповідає про жахіття у місті, свідком яких вона стала.

Поранені українські військові про війну - репортаж з київського шпиталю (13.03.2022) 13.03.2022

"Це жодними словами не передати. Це пекло…" DW поспілкувалася з пораненими українськими військовими, які нині перебувають на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №8. Ось що вони розповідають про війну РФ.
Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати? 18.02.2022

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.

Волонтерка у 100 років: приклад, що надихає (08.02.2022) 08.02.2022

100-річна Берил Карр вже 18 років безкоштовно працює у лікарні в Лондоні. І у важкі "ковідні" часи мотивує лікарів.
Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми

Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми 30.12.2021

Біля будівлі тюремного закладу в Руставі, куди перевезли Саакашвілі, збираються прихильники експрезидента Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих 29.12.2021

Під час пожежі в Косівській лікарні загинули четверо людей. Займання почалося, бо поруч із кисневими концентраторами запалили заупокійну свічку, заявили в ДСНС.
Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням 30.10.2021

Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці в Руставі і заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Вона вважає дії грузинської влади, яка відмовила політику в лікуванні у цивільній лікарні, катуванням.
Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню?

Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню? 27.10.2021

Низка COVID-лікарень в Україні заявляє про перебої із постачанням медичного кисню. Ситуація ускладнюється рекордами інфікованих та госпіталізованих. Чому виник дефіцит та чи буде чим дихати українським пацієнтам?
Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США

Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США 25.10.2021

Варфоломію стало зле перед богослужінням у США через тривалий переліт та завантажений графік після прибуття. Наразі він почувається добре, його планують виписати з лікарні.
Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували

Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували 10.10.2021

Президенту Чехії Мілошу Земану стало зле одразу після переговорів з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія напередодні програла вибори.

Пожежа у COVID-лікарні в Іраку: понад 90 осіб загинуло

Пожежа у COVID-лікарні в Іраку: понад 90 осіб загинуло 13.07.2021

92 особи загинули внаслідок пожежі в лікарні для коронавірусних хворих на півдні Іраку. У країні оголошено жалобу.

Як одна з найбільших клінік в Німеччині шукає медсестер в Україні

Як одна з найбільших клінік в Німеччині шукає медсестер в Україні 15.05.2021

Цьогоріч Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну готова взяти на роботу 30 медсестер і медбратів з України. Як саме проходить відбір претендентів, DW розповів представник клініки Григорій Лапшин.
У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального

У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я Омської області і екскерівник лікарні, в яку після отруєння потрапив Олексій Навальний, пішов на полювання і зник безвісти.
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