Українські лікарні під обстрілами: чи будуть для Росії правові наслідки? (21.04.2022)

Впадає у вічі те, з якою брутальністю армія РФ обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема лікарні, зазначають оглядачі. Розповіді медиків про те, в яких умовах їм доводиться працювати, неможливо слухати без сліз. Чи будуть для Росії правові наслідки?