Лідер U2 Боно відновив голос і анонсував новий концерт у Берліні

Вокаліст ірландського рок-гурту U2 Боно відновив голос та зможе продовжити європейський концертний тур. Про це співак повідомив увечері в неділю, 2 вересня, у своїй заяві, опублікованій на сайті гурту.

"Я був у чудового лікаря, і з його допомогою мій голос повністю відновлений до кінця туру", - повідомив Боно. Він додав, що дуже щасливий і відчуває полегшення через те, що у нього не діагностували "нічого серйозного". Утім, фронтмен U2 зауважив, що це полегшення "затьмарене" усвідомленням того, що глядачам концерту в Берліні довелось пережити незручності через припинення виступу. Він пообіцяв, що 13 листопада гурт знову дасть концерт у Берліні.

У суботу, 1 вересня, на "Мерседес-Бенц-Арені" в Берліні U2 вимушено припинив свій концерт після того, як Боно несподівано втратив голос. Під час концерту Боно зміг виконати композицію Beautiful Day за допомогою глядачів, які йому підспівували, після чого залишив сцену. Спочатку глядачам оголосили, що концерт ненадовго перерваний, утім, згодом поінформували про завершення шоу та про можливість обміняти квитки.

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