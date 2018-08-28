Лідер U2 Боно відновив голос і анонсував новий концерт у Берліні

Вокаліст ірландського рок-гурту U2 Боно відновив голос та зможе продовжити європейський концертний тур. Про це співак повідомив увечері в неділю, 2 вересня, у своїй заяві, опублікованій на сайті гурту.
"Я був у чудового лікаря, і з його допомогою мій голос повністю відновлений до кінця туру", - повідомив Боно. Він додав, що дуже щасливий і відчуває полегшення через те, що у нього не діагностували "нічого серйозного". Утім, фронтмен U2 зауважив, що це полегшення "затьмарене" усвідомленням того, що глядачам концерту в Берліні довелось пережити незручності через припинення виступу. Він пообіцяв, що 13 листопада гурт знову дасть концерт у Берліні.
У суботу, 1 вересня, на "Мерседес-Бенц-Арені" в Берліні U2 вимушено припинив свій концерт після того, як Боно несподівано втратив голос. Під час концерту Боно зміг виконати композицію Beautiful Day за допомогою глядачів, які йому підспівували, після чого залишив сцену. Спочатку глядачам оголосили, що концерт ненадовго перерваний, утім, згодом поінформували про завершення шоу та про можливість обміняти квитки.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Пол Маккартні
"Задля малювання я мав подолати ментальний бар'єр", - зазначив Пол Маккартні в передмові до каталогу однієї зі своїх виставок. Лише у 41 рік екс-учасник легендарного The Beatles зважився малювати на полотні. Однак і після цього він багато років тримав свої картини під замком. І нарешті - у 56 років - Маккартні вперше представив свої експресіоністичні твори світу.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Удо Лінденберґ
Усе почалось зі звичайних карлючок - замість автографів Удо Лінденберґ малював своїм фанам маленькі фігури в капелюсі. "Удографи" розвинули у легендарного німецького співака пристрасть до живопису, а вже у середині 1990-х з'явились цілі художні цикли Лінденберґа. Особливою популярністю користувались так звані Likörelle: картини, намальовані яєчним лікером, Блю Кюрасао, гренадином або віскі.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Ронні Вуд
До приходу в музику він навчався у художній школі в Лондоні. Однак навіть на піку музичної кар'єри, будучи гітаристом гурту Rolling Stones, Ронні Вуд не зрадив своїй пристрасті. Музика - найважливіший сюжет у його живописі, а на багатьох картинах зображені друзі та колеги-музиканти. Ціна полотен Вуда сягає 800 тисяч євро, і навіть репродукції розходяться за кілька тисяч євро.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Рінго Старр
Інтерес до мистецтва виник у нього ... через нудьгу. Під час гастролей колишній ударник The Beatles грався вечорами в готельному номері з програмою для малювання на комп'ютері. Так виникли картини, які, як він сам визнає, виглядають, ніби намальовані дітьми. Проте вони чудово продаються. Можливо тому, що Рінго Старр не сприймає себе серйозно як художника.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Боно
Більш діяльного, ніж Боно з U2, годі шукати. Він не лише співак, автор пісень, гітарист і активіст. Він ще й художник. У 2003 році Боно проілюстрував музичну казку "Петрик і вовк" разом зі своїми доньками Джордан та Ів. Малюнки пішли з молотка за 280 тисяч євро. Звичайно, для доброї справи.
Автор: Антьє Біндер, Людмила Квіренко