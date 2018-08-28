 Лідер Китаю обіцяє Африці зростання завдяки ″новому Шовковому шляху″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2018

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Економіка

Лідер Китаю обіцяє Африці зростання завдяки "новому Шовковому шляху"

Масштабні інфраструктурні проекти, реалізовані за участі Китаю в Африці, підуть на користь усім, переконує Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін обіцяє Африці економічне зростання

Лідер Китаю Сі Цзіньпін обіцяє Африці економічне зростання

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що створення так званого "нового Шовкового шляху" призведе до економічного зростання в Африці. Про це він заявив під час економічного форуму, який розпочався у Пекіні у понеділок, 3 вересня. Цей захід відбувається перед відкриттям цьогорічного Форуму китайсько-африканського співробітництва (FOCAC), на який прибули глави багатьох африканських країн.

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За словами китайського лідера, масштабні інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані в Африці за участі Китаю, підуть на користь усім залученим до них сторонам. І Пекін при цьому готовий до зміцнення економічного співробітництва з африканськими країнами, запевнив Сі Цзіньпін.

Концепція транспортного коридору, відомого як "новий Шовковий шлях", просувається та реалізовується Китаєм вже протягом п'яти років. Цей проект має з'єднати Китай з Південно-Східною Азією, Європою та Африкою. В рамках реалізації цього плану, який у Пекіні називають "Один пояс - один шлях", Китай пропонує іншим країнам позики для реалізації інфраструктурних проектів. Ці кредити, як запевняє Пекін, мають призвести до економічного зростання. Натомість критики стверджують, що країни-отримувачі таких позик можуть потрапити у боргову пастку і таким чином стати залежними від Китаю.

Обсяги кредитів, які Китай надав африканським країнам протягом 2000-2016 років, оцінюються у 125 мільярдів доларів США. У 2015 році Сі Цзіньпін оголосив про надання Пекіном країнам Африки кредитів та допомоги на 60 мільярдів доларів.

Китай вже протягом багатьох років здійснює інвестиції в Африці та закуповує в африканських країнах сировину. Цей континент становить для Пекіна також дедалі більший інтерес як ринок збуту. За обсягом торгівлі з Африкою, який становить 170 мільярдів доларів на рік, Китай посідає перше місце у світі та залишив позаду Сполучені Штати Америки та Францію. А на тлі торговельної війни зі США пошук нових ринків та торговельних партнерів для Китаю є вкрай важливим, зауважує агенція dpa.

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