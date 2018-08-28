Лідер Китаю обіцяє Африці зростання завдяки "новому Шовковому шляху"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що створення так званого "нового Шовкового шляху" призведе до економічного зростання в Африці. Про це він заявив під час економічного форуму, який розпочався у Пекіні у понеділок, 3 вересня. Цей захід відбувається перед відкриттям цьогорічного Форуму китайсько-африканського співробітництва (FOCAC), на який прибули глави багатьох африканських країн.

За словами китайського лідера, масштабні інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані в Африці за участі Китаю, підуть на користь усім залученим до них сторонам. І Пекін при цьому готовий до зміцнення економічного співробітництва з африканськими країнами, запевнив Сі Цзіньпін.

Концепція транспортного коридору, відомого як "новий Шовковий шлях", просувається та реалізовується Китаєм вже протягом п'яти років. Цей проект має з'єднати Китай з Південно-Східною Азією, Європою та Африкою. В рамках реалізації цього плану, який у Пекіні називають "Один пояс - один шлях", Китай пропонує іншим країнам позики для реалізації інфраструктурних проектів. Ці кредити, як запевняє Пекін, мають призвести до економічного зростання. Натомість критики стверджують, що країни-отримувачі таких позик можуть потрапити у боргову пастку і таким чином стати залежними від Китаю.

Обсяги кредитів, які Китай надав африканським країнам протягом 2000-2016 років, оцінюються у 125 мільярдів доларів США. У 2015 році Сі Цзіньпін оголосив про надання Пекіном країнам Африки кредитів та допомоги на 60 мільярдів доларів.

Китай вже протягом багатьох років здійснює інвестиції в Африці та закуповує в африканських країнах сировину. Цей континент становить для Пекіна також дедалі більший інтерес як ринок збуту. За обсягом торгівлі з Африкою, який становить 170 мільярдів доларів на рік, Китай посідає перше місце у світі та залишив позаду Сполучені Штати Америки та Францію. А на тлі торговельної війни зі США пошук нових ринків та торговельних партнерів для Китаю є вкрай важливим, зауважує агенція dpa.