 Лідер арабської країни відвідав Сирію вперше з початку громадянської війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Лідер арабської країни відвідав Сирію вперше з початку громадянської війни

Суданський президент Омар аль-Башир прибув з візитом до Сирії. Це перші відвідини Дамаска главою арабської держави з початку громадянської війни в Сирії.

Президент Судану Омар аль-Башир

Президент Судану Омар аль-Башир

Президент Судану Омар аль-Башир у неділю, 16 грудня, прибув з візитом до Сирії. Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на сирійські дежавні ЗМІ, аль-Башир - перший арабський лідер, який прибув до країни з початку громадянської війни в Сирії. Сирійський президент Башар Ассад зустрів суданського президента в аеропорту.

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"Демократичні сили Сирії" відбили у бойовиків "Ісламської держави" останнє утримуване ними місто у Сирії, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. (14.12.2018)

Сирійська влада повідомила про обстріл повстанцями підконтрольного уряду міста Алеппо снарядами з хлором. Про запах хлору в місті повідомляють також і спостерігачі, натомість повстанці заперечують свою причетність. (25.11.2018)

Пізніше сирійська держагенція SANA повідомила, що лідери країн провели переговори в президентському палаці щодо розвитку ситуації у регіоні та Сирії. Лідери арабських країн ухилялися від спілкування з Асадом з часів початку конфлікту. Сирію ще в 2011 році було виключено зі складу Ліги арабських держав. 

Аль-Башир є президентом Судану з 1989 року. Міжнародний кримінальний суд видав кілька ордерів на його арешт,  звинувативши лідера в причетності до воєнних злочинів.

Збройний конфлікт у Сирії між різними угрупованнями триває з 2011 року, він почався з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. За різними даними, громадянська війна у країні забрала життя понад 350 тисяч людей.

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