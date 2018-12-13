Лідер арабської країни відвідав Сирію вперше з початку громадянської війни

Президент Судану Омар аль-Башир у неділю, 16 грудня, прибув з візитом до Сирії. Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на сирійські дежавні ЗМІ, аль-Башир - перший арабський лідер, який прибув до країни з початку громадянської війни в Сирії. Сирійський президент Башар Ассад зустрів суданського президента в аеропорту.

Пізніше сирійська держагенція SANA повідомила, що лідери країн провели переговори в президентському палаці щодо розвитку ситуації у регіоні та Сирії. Лідери арабських країн ухилялися від спілкування з Асадом з часів початку конфлікту. Сирію ще в 2011 році було виключено зі складу Ліги арабських держав.

Аль-Башир є президентом Судану з 1989 року. Міжнародний кримінальний суд видав кілька ордерів на його арешт, звинувативши лідера в причетності до воєнних злочинів.

Збройний конфлікт у Сирії між різними угрупованнями триває з 2011 року, він почався з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. За різними даними, громадянська війна у країні забрала життя понад 350 тисяч людей.