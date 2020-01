Лідером за кількістю номінацій на кінопремію "Оскар" став трилер "Джокер"

Цього року психологічний трилер "Джокер" (Joker) режисера Тодда Філліпса має найбільшу кількість номінацій найпрестижнішої кінематографічної премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

У понеділок, 13 січня, під час оголошення списку номінантів на "Оскар" кінострічка "Джокер" була представленою у 11 номінаціях, передає агенція новин dpa. Серед цих номінацій "Найкращий фільм", "Найкращий головний актор" (Хоакін Фенікс), "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій".

На другому місці з 10 номінаціями опинилося одразу три стрічки. Серед них "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood) Квентіна Тарантіно. Цей фільм представлений у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий головний актор" (Леонардо Ді Капріо), "Найкращий режисер", "Найкраща другорядна чоловіча роль" (Бред Пітт).

Так само 10 номінацій здобув фільм "Ірландець" (The Irishman) Мартіна Скорсезе. Ця кінокартина з Робертом де Ніро у головній ролі представлена в тому числі в категоріях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Крім того, в 10 номінаціях представлена й кінокартина "1917" Сема Мендеса.

На третьому місці "Шлюбна історія" (Marriage Story) Ноа Баумбака, "Паразити" (Parasite) Пон Чжун Хо, "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайка Вайтіті, "Маленькі жінки" (Little Women) Грети Гервіг, котрі мають по шість номінацій, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Вручатимуть премії "Оскар" 9 лютого в Лос-Анджелесі.