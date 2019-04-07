Лідером за кількістю номінацій на кінопремію "Оскар" став трилер "Джокер"

Цього року психологічний трилер "Джокер" (Joker) режисера Тодда Філліпса має найбільшу кількість номінацій найпрестижнішої кінематографічної премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.
У понеділок, 13 січня, під час оголошення списку номінантів на "Оскар" кінострічка "Джокер" була представленою у 11 номінаціях, передає агенція новин dpa. Серед цих номінацій "Найкращий фільм", "Найкращий головний актор" (Хоакін Фенікс), "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій".
На другому місці з 10 номінаціями опинилося одразу три стрічки. Серед них "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood) Квентіна Тарантіно. Цей фільм представлений у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий головний актор" (Леонардо Ді Капріо), "Найкращий режисер", "Найкраща другорядна чоловіча роль" (Бред Пітт).
Так само 10 номінацій здобув фільм "Ірландець" (The Irishman) Мартіна Скорсезе. Ця кінокартина з Робертом де Ніро у головній ролі представлена в тому числі в категоріях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Крім того, в 10 номінаціях представлена й кінокартина "1917" Сема Мендеса.
На третьому місці "Шлюбна історія" (Marriage Story) Ноа Баумбака, "Паразити" (Parasite) Пон Чжун Хо, "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайка Вайтіті, "Маленькі жінки" (Little Women) Грети Гервіг, котрі мають по шість номінацій, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Вручатимуть премії "Оскар" 9 лютого в Лос-Анджелесі.
-
Богині "Оскара"
Лайза Міннеллі
Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.
-
Богині "Оскара"
Кетрін Гепберн
Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).
-
Богині "Оскара"
Вів'єн Лі
Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.
-
Богині "Оскара"
С'юзен Гейворд
Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.
-
Богині "Оскара"
Сімон Сіньйоре
Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".
-
Богині "Оскара"
Елізабет Тейлор
Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.
-
Богині "Оскара"
Еллен Берстін
Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.
-
Богині "Оскара"
Джейн Фонда
Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).
-
Богині "Оскара"
Кейт Вінслет
У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).
-
Богині "Оскара"
Меріл Стріп
Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.
-
Богині "Оскара"
Брі Ларсон
Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната".
Автор: Йохен Кюртен