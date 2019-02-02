Лідери Росії, Туреччини та Ірану зустрінуться в лютому в Сочі

У російському Сочі 14 лютого відбудеться зустріч лідерів Росії, Туреччини та Ірану, повідомив у неділю, 3 лютого, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає агенція "РИА Новости". Того ж дня відбудуться переговори Путіна з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомив останній турецькому телебаченню.

Деталі зустрічі невідомі, але минулого місяця Путін заявляв, що вона буде присвячена ситуації у Сирії, де сторони хочуть створити зону деескалації. Після переговорів у січні Ердоган заявив, що Туреччина та Росія не мають жодних розбіжностей у питанні встановлення так званої "зони безпеки" на півночі Сирії. За його словами, вихід американських сил з регіону не повинен уможливити вільне переміщення там "терористичних груп". Ердоган наголосив, що РФ і Туреччина продовжуватимуть боротьбу з терористами у провінції Ідліб.

Восени 2018 року сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в Ідлібі, де проживає понад три мільйони цивільних осіб. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ підготовка до наступу була призупинена.

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