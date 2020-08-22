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Ліга Європи УЄФА

Іспанська Севілья стала переможницею Ліги Європи

Іспанська "Севілья" стала переможницею Ліги Європи 22.08.2020

"Севілья" у фіналі Ліги Європи перемогла міланський "Інтер" 3:2. Іспанський клуб ушосте виграв другий за значенням трофей у європейському клубному футболі.
Донецький Шахтар пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА

Донецький "Шахтар" пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА 12.08.2020

Чемпіон України переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. У півфіналі "Шахтар" гратиме з міланським "Інтером".
Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи 23.03.2020

Пандемія коронавірусу продовжує згубно впливати на світовий спорт. УЄФА змушена відкласти проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус

УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус 13.03.2020

Матчі плеф-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані 17-19 березня, вирішили відкласти. Європейські футбольні ліги також одна за одною йдуть на вимушені перерви через коронавірус.

Фубольний матч Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів

Фубольний матч "Вольфсбург" - "Шахтар" відбудеться без глядачів 10.03.2020

Через поширення коронавірусу низка матчів Ліги Європи, Ліги чемпіонів УЄФА та Бундесліги пройдуть у ФРН при порожніх трибунах. Зокрема, й матч "Вольфсбург" - "Шахтар", який має відбутися 12 березня.
Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи

"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи 30.05.2019

У фіналі Ліги Європи в Баку лондонський клуб "Челсі" розгромив з рахунком 4:0 іншу лондонську команду "Арсенал".
Лондонські Арсенал та Челсі пробилися у фінал Ліги Європи

Лондонські "Арсенал" та "Челсі" пробилися у фінал Ліги Європи 10.05.2019

Лондонські клуби "Арсенал" та "Челсі" пробилися до фіналу Ліги Європи, здолавши відповідно іспанську "Валенсію" та "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні.
Пам'ять загиблого футболіста Сали вшанують перед матчами єврокубків

Пам'ять загиблого футболіста Сали вшанують перед матчами єврокубків 12.02.2019

Матчі під егідою УЄФА цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання на вшанування пам'яті загиблого футболіста. Британські судмедексперти встановили, що Сала при падінні літака загинув внаслідок ушкоджень голови та тіла.
Мадридський Атлетіко втретє переміг у Лізі Європи

Мадридський "Атлетіко" втретє переміг у Лізі Європи 17.05.2018

Перемігши у фіналі Ліги Європи з рахунком 3:0 марсельський "Олімпік", мадридський "Атлетіко" втретє здобув перемогу у турнірі.
Манчестер Юнайтед виграв Лігу Європи УЄФА

"Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи УЄФА 25.05.2017

Гравці клубу присвятили перемогу жертвам теракту в Манчестері. МЮ кваліфікувався для участі в Лізі чемпіонів наступного сезону.
Севілья втретє поспіль виграла Лігу Європи УЄФА

"Севілья" втретє поспіль виграла Лігу Європи УЄФА 18.05.2016

Команда тренера Унаї Емері у фіналі здобула вольову перемогу над англійським "Ліверпулем".
Під час фіналу Ліги Європи вперше використають систему визначення гола

Під час фіналу Ліги Європи вперше використають систему визначення гола 17.05.2016

Нова система також використовуватиметься у фіналі Ліги чемпіонів, а потім - і під час матчів Євро-2016.
Шахтар не пройшов до фіналу Ліги Європи

"Шахтар" не пройшов до фіналу Ліги Європи 06.05.2016

Іспанська "Севілья" обіграла український "Шахтар" з рахунком 3:1 і втретє поспіль вийшла до фіналу Ліги Європи.
УЄФА: Матчі єврокубків мають відбутися за розкладом

УЄФА: Матчі єврокубків мають відбутися за розкладом 18.11.2015

В УЄФА запевняють, що не планують переносити матчі єврокубків наступного тижня, однак працюють з клубами-господарями та відповідною місцевою владою для гарантування безпеки.

Скільки заробляють футбольні ліги Європи? 14.08.2015

Найбільша кількість глядачів на стадіонах не гарантує найбільших прибутків.
Німецька компанія Hochtief претендує на премії Дніпра у Лізі Європи

Німецька компанія Hochtief претендує на премії "Дніпра" у Лізі Європи 02.06.2015

Нещодавнім сенсаційним перемогам "Дніпра" у футбольній Лізі Європи раділи не лише в Україні. Річ у тім, що мільйони преміальних від УЄФА можуть дістатися німецькій компанії Hochtief.
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