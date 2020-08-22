Ліга Європи УЄФА

Німецька компанія Hochtief претендує на премії "Дніпра" у Лізі Європи

Нещодавнім сенсаційним перемогам "Дніпра" у футбольній Лізі Європи раділи не лише в Україні. Річ у тім, що мільйони преміальних від УЄФА можуть дістатися німецькій компанії Hochtief.