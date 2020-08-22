Ліга Європи УЄФА

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"Севілья" у фіналі Ліги Європи перемогла міланський "Інтер" 3:2. Іспанський клуб ушосте виграв другий за значенням трофей у європейському клубному футболі.
Чемпіон України переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. У півфіналі "Шахтар" гратиме з міланським "Інтером".
Пандемія коронавірусу продовжує згубно впливати на світовий спорт. УЄФА змушена відкласти проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Матчі плеф-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані 17-19 березня, вирішили відкласти. Європейські футбольні ліги також одна за одною йдуть на вимушені перерви через коронавірус.
Через поширення коронавірусу низка матчів Ліги Європи, Ліги чемпіонів УЄФА та Бундесліги пройдуть у ФРН при порожніх трибунах. Зокрема, й матч "Вольфсбург" - "Шахтар", який має відбутися 12 березня.
У фіналі Ліги Європи в Баку лондонський клуб "Челсі" розгромив з рахунком 4:0 іншу лондонську команду "Арсенал".
Лондонські клуби "Арсенал" та "Челсі" пробилися до фіналу Ліги Європи, здолавши відповідно іспанську "Валенсію" та "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні.
Матчі під егідою УЄФА цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання на вшанування пам'яті загиблого футболіста. Британські судмедексперти встановили, що Сала при падінні літака загинув внаслідок ушкоджень голови та тіла.
Перемігши у фіналі Ліги Європи з рахунком 3:0 марсельський "Олімпік", мадридський "Атлетіко" втретє здобув перемогу у турнірі.
Гравці клубу присвятили перемогу жертвам теракту в Манчестері. МЮ кваліфікувався для участі в Лізі чемпіонів наступного сезону.
Команда тренера Унаї Емері у фіналі здобула вольову перемогу над англійським "Ліверпулем".
Нова система також використовуватиметься у фіналі Ліги чемпіонів, а потім - і під час матчів Євро-2016.
Іспанська "Севілья" обіграла український "Шахтар" з рахунком 3:1 і втретє поспіль вийшла до фіналу Ліги Європи.
В УЄФА запевняють, що не планують переносити матчі єврокубків наступного тижня, однак працюють з клубами-господарями та відповідною місцевою владою для гарантування безпеки.
Найбільша кількість глядачів на стадіонах не гарантує найбільших прибутків.
Нещодавнім сенсаційним перемогам "Дніпра" у футбольній Лізі Європи раділи не лише в Україні. Річ у тім, що мільйони преміальних від УЄФА можуть дістатися німецькій компанії Hochtief.
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